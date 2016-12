Ancora Del Piero, il Sydney FC vince il derby

LA PARTITA

Nel derby di Sydney, il primo nella storia dell'A League, Del Piero si carica sulle spalle la sua squadra e conquista la prima vittoria della sua nuova avventura australiana. Crook lo tiene in campo 90' e gli affianca in attacco Lovrek ed Emerton: nel Western Sydney brilla il talento giapponese di Ono. Davanti a 20 mila tifosi tante occasioni e grande spettacolo. Alex è pericoloso già nel primo tempo, prima su punizione poi con un destro incrociato che trova pronto Covic, il portiere dei Wanderers. Dall'altra parte Necevski non dà mai tranquillità: con uscite un pò allegre e prese non proprio sicure, nell'area del Sydney Fc non mancano i brividi. Del Piero serve anche l'assist per Ryall nell'occasione gol più evidente del primo tempo: colpo di testa, palo, portiere e palla in angolo. Il Western Sydney, squadra della Federcalcio australiana fondata in questa stagione, non demerita e sembra addirittura più pericolosa.

A inizio ripresa però è il Sydney di Del Piero a passare proprio grazie a un gol dell'ex numero 10 bianconero: Alex si conquista un calcio di rigore sgomitando in mezzo a tre avversari e lo realizza. In realtà non è tutto così semplice perchè il primo tiro va a segno ma l'arbitro fa ribattere e al secondo tentativo Covic indovina l'angolo giusto e para; Del Piero però è lesto sulla respinta e mette a segno il suo secondo gol nella terra dei canguri. Alla fine è la rete decisiva, perchè nel secondo tempo i Wanderers si buttano in avanti in cerca del pareggio ma non sono fortunati. Tanti rischi per il Sydney Fc ma alla fine Emerton e compagni aiutano Alex a mantenere lo 0-1. "Pinturicchio" pennella un altro paio di punizioni pericolose e fa viaggiare la squadra in contropiede: meritata la prima vittoria. Stavolta non solo il gol ma anche 3 punti che smuovono la classifica.