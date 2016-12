Allegri: "Pato? A Roma giocherà Pazzini"

foto SportMediaset Correlati Milan, i convocati per la Lazio 17:22 - In vista del match con la Lazio, Allegri recupera Pato che, però, dovrebbe partire dalla panchina. "Sta bene, ha solo bisogno di ritrovare la forma migliore - spiega l'allenatore -. Titolare sabato? ci sono più possibilità che giochi Pazzini". Il tecnico sente l'appoggio del club: "La società ha dimostrato fiducia verso la squadra e non solo al mister. Adesso non possiamo parlare di scudetto o terzo posto, ora dobbiamo solo pensare a risalire". - In vista del match con la Lazio,recuperache, però, dovrebbe partire dalla panchina. "Sta bene, ha solo bisogno di ritrovare la forma migliore - spiega l'allenatore -. Titolare sabato? ci sono più possibilità che giochi Pazzini". Il tecnico sente l'appoggio del club: "La società ha dimostrato fiducia verso la squadra e non solo al mister. Adesso non possiamo parlare di scudetto o terzo posto, ora dobbiamo solo pensare a risalire".

Allegri prima bacchetta la squadra, ferma a sette punti dopo sette partite: "Bisogna migliore in tutte le fasi, migliorare sulle palle da fermo e in fase realizzativa. Il collettivo va migliorato anche perché siamo insieme solo da due mesi. Ci sono molte partite e non è facile lavorare con calma. Fare gol, però, è fondamentale e dobbiamo essere più decisivi in questo senso". Poi, però, si mostra ottimista e promette: "Non meritiamo questa classifica, ma da qui a Natale saremo in una posizione molto diversa in classifica. Adesso non possiamo parlare di scudetto o terzo posto, ora dobbiamo solo pensare a risalire. Ho detto che l'Inter può essere da scudetto perché ha grandi attaccanti ed esperienza".



Per risalire servirà anche il miglior Pato, al rientro dopo l'infortunio: "Sotto l’aspetto mentale lo vedo bene, è sereno, poi è nomale che è tanto che non gioca. Sarà un rientro diverso rispetto all’ultima volta, ma non c'è paura anche perché con la paura non si va da nessuna parte. Il ruolo? Alto a destra ha fatto bene con Leonardo ma a sinistra c'era un giocatore diverso. Ora, però, è molto più punta rispetto a tempo fa". Dal Papero si passa a Boateng, ancora lontano dai suoi standard: "Il problema alla mano l'ha limitato un po'. Sotto l'aspetto dell’impegno e dell'intensità non si è mai tirato indietro ma deve migliorare come tutti. Nocerino? Ha fatto bene a Parma, da mezz'ala ha fatto molto bene l'anno scorso, non è un giocatore perso, è importante e io so quello che mi può dare rispetto alle sue qualità".



Contro la Lazio servirà massima attenzione, anche perché in panchina c'è un tecnico, Petkovic, che sta impressionando tutti: "Sarà una gara difficile sia per loro che per noi. La Lazio sta dimostrando di avere buonissime qualità, è una squadra tecnica, di palleggiatori, se va in vantaggio difficilmente poi subisce. Dovremo fare una partita attenta a livello tattico e tecnico. Petkovic ha capito subito il calcio italiano, è molto sveglio e ha una buona squadra adatta alle sue caratteristiche".