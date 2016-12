Juventus, Carrera fa spazio ad Alessio

- La sua prima, e forse ultima, vita da allenatore della Juve l'ha chiusa da imbattuto. Ha fatto il vice-Conte e, ora, è pronto a tornare nei ranghi per far spazio ad altri: "Contro il Napoli - dice- in panchina ci sarà Alessio. Ci sono delle gerarchie, io tornerò a ricoprire il mio ruolo. Mazzarri? Abbiamo scherzato". La Juve gli ha però lasciato la conferenza, quindi tocca a lui dire che "non so se Vucinic sarà convocato".

Il che, in qualche modo, conferma che nel clan bianconero la linea sia comune, comunissima, e che, gerarchie a parte, sul gruppo lavorano in tre. Insieme. Ergo,è il numero uno, mahanno un peso importante e possono, di conseguenza, rappresentare la Juve davanti ai giornalisti anche alla vigilia di una gara importante come quella contro il Napoli. Il punto sulla formazione, insomma, lo fa lui: ". Sarà Gigi a dirci se se la sente di giocare, mentre Mirko è messo un po' peggio. Ha avuto un'influenza intestinale ed è debilitato. Vedremo se convocarlo o meno".

Le due squadre al vertice della classifica propongono lo stesso modulo, il 3-5-2, con differenti interpretazioni. "Il nostro è più propositivo, mentre loro si affidano di più alle ripartenze e alle giocate dei singoli. I numeri sono simili, ma noi abbiamo segnato sei gol in più, mandando in rete 11 giocatori", dice Carrera, evidenziando che il passaggio alla difesa a tre "è avvenuto per esaltare le caratteristiche dei nostri giocatori. Non abbiamo copiato nessuno". Non è il caso di parlare di favoriti: "Siamo due ottime squadre, abbiamo i numeri uguali ma vediamo il calcio in maniera diversa. Noi faremo la nostra partita come sempre per vincere".

"Il campionato - prosegue - dice che in questo momento siamo in testa noi e il Napoli. La strada però è ancora lunga e tante altre squadre potranno inserirsi al vertice, siamo solo all'ottava giornata. Il Napoli punta allo scudetto e ha tutte le carte in regola per farlo. Sta tralasciando gli impegni in Europa League. Noi invece siamo ben contenti di giocarci la Champions".

Tornando invece alle polemiche con Mazzarri, furiose dopo la gara di Supercoppa, la linea di casa Juventus è "abbassare i toni". Logico, quindi, che Carrera dica che "non devo mandare nessun messaggio distensivo. Ci siamo divertiti, abbiamo scherzato, voi avete raccontato le nostre battute ma finisce qua. A chi stringerò la mano tra Mazzarri e Frustalupi? Penso che saluterò sia uno che l'altro".

Nessuna tensione, quindi, anche perché "il campionato è ancora lungo, lo scudetto non è solo una questione Juve-Napoli, altre squadre potranno divertirsi". Anche se una stoccatina Carrera non la risparmia: "Nazionali stanchi? La Juve non va in giro a piangere".

Meno disteso è il clima con Cassano dopo l'accusa alla Juve di "volere solo soldatini": "Quando giocavo io, e anche adesso, si tratta di essere professionista. Chi è professionista sa quello che vuole, sa quello che vuole la Juve e gioca per vincere - spiega Carrera -. Essere professionista vuol dire lavorare bene sul campo e fare il proprio dovere anche fuori".