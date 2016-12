Mafia e uccisioni del "calcio moderno"

foto SportMediaset Correlati Scommesse: il bacio alla scatola 15:16 - La descrizione di quanto sta accadendo attorno al mondo del pallone che scaturisce da un'intercettazione riportata dal quotidiano La Repubblica fa rabbrividire. A colloquio ci sono un ragazzino di 15 anni e un suo collega più anziano. Il secondo, che sta provando a spiegare al primo come comportarsi durante un match asiatico, dice: "Non è calcioscommesse. E' una cosa che facciamo in tutto il mondo. E' il calcio moderno". - La descrizione di quanto sta accadendo attorno al mondo del pallone che scaturisce da un'intercettazione riportata dal quotidiano La Repubblica fa rabbrividire. A colloquio ci sono un. Il secondo, che sta provando a spiegare al primo come comportarsi durante un match asiatico, dice: "Non è calcioscommesse. E' una cosa che facciamo in tutto il mondo.".

E', insomma, il modo in cui oggi vanno le cose. Ovunque e per chiunque. E proprio questa seconda affermazione mette paura, perché il calcioscommesse non coinvolge solamente i campioni affermati o, in ogni caso, il calcio di alto livello. Parte dai ragazzini. Nella stessa intercettazione, l'uomo spiega ancora al 15enne: "Ecco cosa ti chiedo. Facciamo un esempio... Voi state vincendo una partita per 3 e 4 a zero. Ok? Bene, se avete fatto così tanti gol nel primo tempo, ecco... allora nel secondo tempo basta che facciate fare un paio di gol anche agli altri. Così viene fuori un 4-3. Vinciamo lo stesso, e in più ci pagano... Non possiamo più permetterci di essere semplici calciatori. Dobbiamo essere furbi".



Il ragazzino stenta a rispondere e alla fine prova a chiedere: "Quanto ci danno?". Ma il punto non è questo. Non è se alla fine la partita o le partite siano state aggiustate. Il punto è capire davvero quanto possa essere estesa questa rete. E quanti siano i pesci, grandi o piccoli, che ci finiscono regolarmente dentro. Al vertice di un'organizzazione che ha il suo cuore in Asia c'è la mafia. La mafia di tutto il mondo, perché - scrivono Giuliano Foschini e Marco Mensurati su Repubblica - "una partita di pallone rende come una partita di droga, ma a rischio zero. Ecco perché corrompono anche gli under 16".



Come nel mondo del narcotraffico, però, il pianeta calcioscommesse ha anche i suoi morti: "Le morti del calcioscommesse - commentano dagli uffici della Fifa - stanno diventando un'emergenza ancora più del calcioscommesse in sé. E ora che arriveranno anche ai ragazzini la cosa è ancor più preoccupante: ci stiamo ipotecando il futuro". Fatto sta che due giovanissimo calciatori coreani al centro di una maxi-inchiesta della polizia locale si sono tolti la vita. E che il titolare bulgaro dell'agenzia di scommesse SkySport365 - il primo a denunciare giocate anomale anche in Italia - è stato freddato a colpi di pistola. Una vera e propria esecuzione mafiosa. Il motivo per cui in tanti non hanno avuto coraggio di denunciare e tirarsi fuori da questo sistema.