Scommesse: ancora sospetti su Conte

foto SportMediaset Correlati Mafia e uccisioni del calcio moderno 12:55 - Sul fronte calcioscommesse non c'è pace per Antonio Conte. Da Bari nuove ombre sul tecnico della Juventus: Vitali Kutuzov lo avrebbe coinvolto nella combine di Salernitana-Bari 3-2 del 2009. Lo scorso 20 agosto l'attaccante, ai tempi dei Galletti, avrebbe rivelato che l'allenatore era a conoscenza di un accordo tra giocatori per far vincere i padroni di casa e portarli alla salvezza. Dichiarazioni che rimetterebbero in discussione la posizione di Conte.

Conte, che tornerà in panchina il 9 dicembre dopo lo sconto di sei mesi del Tnas per l'omessa denuncia di Albinoleffe-Siena 1-0, ha già negato tutto nell'interrogatorio tenuto dalla Procura di Bari in gran segreto il 6 settembre scorso a Monopoli. Ma gli spifferi che escono dal Palazzo di Giustizia pugliese non sono incoraggianti. Kutuzov avrebbe gettato fango sul suo ex allenatore dichiarando che tutti all'interno dello spogliatoio barese erano a conoscenza di come sarebbe finita la partita. E i giocatori stessi avrebbero avvisato il tecnico. Il bielorusso ha ribadito, come fatto da altri suoi compagni, che la settimana di avvicinamento al match incriminato, giocato il 23 maggio, era stata ricca di feste promozioni e allenamenti blandi.