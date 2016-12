Pescano il Real: l'Alcoyano fa festa grande

foto SportMediaset

21:34

- Esultare come per una vittoria per il sorteggio dei sedicesimi di. I giocatori dell', club di Segunda Division, hanno accolto la notizia di aver pescato ilcon molto entuasiamo. Tutti i ragazzi davanti alla tv sono esplosi in canti, urla, abbracci e salti quando hanno visto che incontreranno i Merengues. Il, invece, ha trovato l'. I blaugrana sono stati inseriti nella stessa parte del tabellone dei Blancos e quindi si potranno sfidare solo in semifinale.