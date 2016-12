Maradona lascia la compagna incinta

foto SportMediaset Correlati De Jong, party a luci rosse 12:56 - Uno al fianco dell'altro: il Diez e il suo erede, Maradona e Messi. Non su un campo da calcio, però. Storia di figli in arrivo, non di pallone, stavolta. E storie soprattutto molto diverse: quella felice di Leo, con la famiglia pronta a sbarcare in Spagna per assistere alla nascita del primogenito del fuoriclasse del Barcellona, e quella amara e triste del Pibe de Oro, in fuga dall'Argentina e da una compagna abbandonata al quarto mese di gravidanza. - Uno al fianco dell'altro: il Diez e il suo erede,Non su un campo da calcio, però. Storia di figli in arrivo, non di pallone, stavolta. E storie soprattutto molto diverse: quella felice di Leo, con la famiglia pronta a sbarcare in Spagna per assistere alla nascita del primogenito del fuoriclasse del, e quella amara e triste del, in fuga dall'Argentina e da una compagna abbandonata al quarto mese di gravidanza.

Destini incrociati, mondi capovolti: un mondo, quello di Diego, sconvolto dall'ennesimo scandalo. La storia è di quelle da telenovela: lui, Maradona, lei, la compagna con cui stava da otto anni, Verónica Ojeda, loro, la ex moglie e le due figlie, Claudia Villafañe, Dalma e Gianinna. E in mezzo un bambino non ancora nato ma già abbandonato dal padre, un bambino che non verrà ricosciuto, come già successo a Diego Armando Maradona Jr, all'anagrafe Diego Sinagra, e Jana Maradona, altra figlia avuta da una relazione extraconiugale.



Semplice l'accaduto: la ex moglie e le due prime figlie, forti di una carta firmata tempo fa, si sono opposte a che il padre desse il cognome al figlio della nuova compagna e Maradona ha pensato bene di risolvere l'empasse scappando a Dubai, troncando la relazione che portava avanti da otto anni e lasciandosi alle spalle gli immancabili strascichi giudiziari, con richieste incrociate di risarcimenti milionari. Questo e altro, però. Perché come se non bastasse, l'essersi schierato al fianco di Maradona è costato al genero, el Kun Aguero, la richiesta di separazione da parte della moglie Gianina, così come l'aver richiamato il figlio ai suoi doveri di padre ha portato alla rottura totale tra Diego e l'amatissimo papà, privato così del consueto assegno mensile.



Insomma, un disastro totale, una tragedia familiare di fronte alla quale le vicissitudini di Michael Ballack, arrestato in Spagna e processato per direttissima dopo essere stato fermato mentre viaggiava a 211 allora in autostrada, sembrano poca cosa: in fondo il tedesco rischia 10 mila euro e il ritiro della patente per due anni e mezzo, nulla in confronto alla fuga vergognosa di cui s'è reso protagonista Maradona. IL LE



IL LEGALE DELLA COMPAGNA: "NESSUNA SEPARAZIONE"

Dall'Argentina l'avvocato di Veronica Ojeda, la compagna di Diego Armando Maradona, ha smentito "categoricamente" che l'ex Pibe de Oro si sia separato da lei, malgrado sia incinta di quattro mesi e mezzo, ma ha ammesso che sul rapporto pesano pressioni dell'ex moglie del campione, Claudia Villafane, e delle sue due figlie. "Non c'è nessun tipo di problema nella coppia" - ha detto l'avvocato Alberto Dominguez in un'intervista radiofonica - L'unico problema che esiste è la pressione che esercitano dall'ex famiglia".

GIUSEPPE FERRARIO