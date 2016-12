De Jong-Van Persie, party a luci rosse

foto SportMediaset

21:34

- Prima la partita, poi il festino a luci rosse in compagnia degli avversari. Secondo quanto riportato dalla stampa romena, infatti,si sarebbero recati in un night club dial termine del match vinto dagli oranje per 4-1. Con loro anche i romeni. Entrati all'una di notte, pare che i giocatori siano rimasti fino alle quattro in compagnia di una ventina di ragazze.