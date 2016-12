Curva in saldo su Groupon

foto SportMediaset Groupon, come una cena al ristorante o una serie di massaggi. La fuga da San Siro, vuoto come non mai in questa stagione per svariati motivi (tecnici ed economici), ha convinto Milan e Inter a mettere i biglietti in vendita, ovviamente a metà prezzo, sul noto sito online. Fatto sta che, tra un ristorante e, appunto, un massaggio, su Groupon sono finiti pure i posti in Curva a San Siro. Il tutto alla modica cifra di 11,50 euro. E' finito in saldo su, come una cena al ristorante o una serie di massaggi.vuoto come non mai in questa stagione per svariati motivi (tecnici ed economici), ha convintoa mettere i biglietti in vendita, ovviamente a metà prezzo, sul noto sito online. Fatto sta che, tra un ristorante e, appunto, un massaggio, su Groupon sono finiti pure i posti in Curva a San Siro. Il tutto alla modica cifra di 11,50 euro.

In primo passo nella direzione "Meazza pieno" lo ha fatto l'Inter e la prima partita in "saldo" è proprio la sfida tra i nerazzurri e il Catania. A quanto pare, tra l'altro, l'iniziativa ha avuto successo dato che i biglietti in vendita sul sito sono andati infatti esauriti nello stretto giro di una giornata. Ora non resta che capire se la prossima volta toccherà anche al Milan.



Nel frattempo tra le occasioni da non perdere è spuntato anche il basket: mini abbonamento per le prossime tre gare interne dell'EA7 Milano tra campionato ed Eurolega.