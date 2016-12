Napoli, San Paolo a rischio in Europa

L'Uefa ha avviato un procedimento, intimando al club di: eliminare ogni rischio per l'eventuale distacco degli intonaci che ricoprono gli anelli inferiori e superiori dello stadio.per comunicare le modalità di intervento che intende attuare onde eliminare ogni tipo di pericolo altrimenti contro la Dnipro in E. League sarà costretto a giocare

Nel corso delle precedenti ispezioni eseguite dagli inviati dell'Uefa, era stato già riscontrato lo stato precario anche degli impianti igienici e dei sediolini. Il Napoli aveva ottenuto l'autorizzazione Uefa in vista dell'Europa League, avendo provveduto alla sistemazione esterna di alcuni bagni chimici, ed all'installazione di nuovi seggiolini, come riportato dal Mattino.



Ora però il tempo stringe e sarà dura eseguire i lavori, che peraltro spettano al comune di Napoli, entro la scadenza del 22 ottobre. Una volta ricevute le note di replica verrà emesso il provvedimento definitivo e l'Uefa si pronuncerà sulla concessione o meno dell'autorizzazione a giocare allo stadio San Paolo per la gara contro la Dnipro.

Nel frattempo il Napoli ha affidato la pratica all'avvocato Mattia Grassani che, in tutta fretta, dovrà tracciare la linea difensiva e mandarla alla Uefa, sperando in una ulteriore proroga per il lavori. Se la Uefa non considerasse sufficiente la risposta del club partenopeo il rischio del campo neutro (o in alternativa del San Paolo a porte chiuse) si farebbe semprè più concreto.