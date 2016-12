Verso Juve-Napoli: Matri insidia Giovinco

E' tutto pronto allo Stadium per la grande sfida. Pochi i dubbi di formazione. Se quello di Mazzarri sarà l'undici dei titolarissimi, conal suo posto nonostante le vicissitudini del rientro in Italia, qualche dubbio in più, per i bianconeri. Con Storari al posto di Buffon, c'è da scegliere il sostituto di Vucinic. La coppia d'attacco dovrebbe composta da, anche se Matri potrebbe scavalcare il primo.

TIFOSI DEL NAPOLI AGGREDITI

Tifosi del Napoli aggrediti nei pressi di Tortona, in provincia di Alessandria. Gli ultrà erano diretti a Torino. Per ora non ci sono altre novità, ma la tensione sale vertiginosamente.

JUVE COL LUTTO AL BRACCIO PER HALLER

La Juventus scenderà in campo con il lutto al braccio nella sfida di questa sera contro il Napoli in ricordo di Helmut Haller, scomparso giovedì scorso. Haller ha indossato la maglia bianconera per cinque stagioni, dal 1968 al 1973, legando il suo nome alla conquista degli scudetti del 1972 e del 1973.

LA PARTITA DEI NUMERI RECORD

Sono numeri record quelli che si appresta a vivere lo Stadium di Torino ospitando Juve-Napoli. Verrà fatto registrare il primato di incasso (battuto Juve-Inter dello scorso campionato), quello di presenze stagionali e il soldout nel settore ospiti (2099 posti più un migliaio di tifosi napoletani negli altri settori).

DEL BOSQUE DICE NAPOLI

Anche il ct della Spagna, Vicente del Bosque ha detto la sua sull'imminente Juve-Napoli. "All'inizio la Juve giocava il miglior calcio in Italia, ora è meglio il Napoli. Vediamo come finirà in campo", ha detto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (3-5-2): Storari; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio, Asamoah; Quagliarella, Giovinco

A disp.: Rubinho, Lucio, Marrone, Caceres, Pogba, Padoin, Isla, Giaccherini, Matri, Bendtner. All.: Alessio

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pepe, Buffon, Vucinic, De Ceglie



Napoli (3-4-1-2): De Sanctis; Campagnaro, Cannavaro, Gamberini; Maggio, Inler, Behrami, Zuniga; Hamsik; Pandev, Cavani

A disp.: Rosati, Grava, Aronica, Uvini, Mesto, El Kaddouri, Dzemaili, Donadel, Dossena, Insigne, Vargas, Fernandez. All.: Mazzarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Britos

