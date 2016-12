"Allegri? Nessuna ultima fermata"

foto SportMediaset Correlati Milan: incidente per Robinho 21:27 - Fiducia senza ultimatum. E' questa, nonostante il pessimo avvio in campionato del Milan, la posizione di Adriano Galliani su Massimiliano Allegri. "La partita di sabato contro la Lazio non sarà in ogni caso l'ultima fermata per Allegri, qualunque cosa succeda a Roma", ha detto l'amministratore delegato rossonero. "Mi aspetto comunque molto dal match, perché è una partita molto, molto importante", ha poi precisato. - Fiducia senza ultimatum. E' questa, nonostante il pessimo avvio in campionato del, la posizione disu. "La partita di sabato contro lanon sarà in ogni caso l'ultima fermata per, qualunque cosa succeda a Roma", ha detto l'amministratore delegato rossonero. "Mi aspetto comunque molto dal match, perché è una partita molto, molto importante", ha poi precisato.

Il futuro del tecnico rossonero, dunque, non è legato al risultato del prossimo incontro in campionato. Certo, la sfida con la Lazio è una tappa cruciale, ma nessuno a Milanello parla di partita decisiva per le sorti di Allegri. Galliani & Co. si aspettano una bella risposta in campo: "Dalla prossima partita mi aspetto tanto, la squadra non meritava la sconfitta nel derby".



L'ad rossonero è comunque ottimista sul futuro del cammino in campionato: "Il Milan è destinato ad essere più veloce nelle prossime partite e la squadra complessivamente crescerà". Poi un elogio a Montolivo, a segno martedì con gli azzurri di Prandelli: "Aveva già fatto un bel gol nel derby e ha fatto bene anche in Nazionale". Infine qualche parola sui nuovi infortunati e su un prezioso "rinforzo": "Purtroppo per Roma perdiamo Abbiati, oltre a Robinho, ma recuperiamo Pato".