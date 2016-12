Farina: "Riparto da coach grazie all'Aston Villa"

- La denuncia di una combine, i riconoscimenti, i premi, le nomine. Tutto passato per l'ex difensore del, che, dopo aver rifiutato 200mila euro e denunciato un tentativo di combine contro il Cesena lo scorso anno, riparte dall', in Premier League, ma nello staff tecnico. Insegnerà i veri valori dello sport. "So di aver fatto la cosa giusta - ha commentato-. Grazie ai Villans ho un nuovo scopo".

La cosa che ha lasciato un po' perplesso è stato il fatto che il giocatore, come qualcuno aveva pronosticato appena uscita la notizia, non ha più trovato un contratto da professionista in un club italiano. Un'occasione persa come ha sottolineato Prandelli. Fatto sta che Simone Farina ha appeso, almeno per il momento, gli scarpini al chiodo entrando a far parte dello staff dell'per lavorare coi giovani e insegnare i veri valori dello sport. "So di aver fatto la cosa giusta - spiega Farina - quando ho rifiutato di essere coinvolto nella combine di una partita. Sono andato dalle autorità perché queste cose venissero a galla".

"Voglio trasmettere la mia esperienza - ha poi continuato - e sono felicissimo di dare il mio contributo all'Aston Villa". Farina è stato elogiato anche dal segretario generale dell'Interpol, Ron Noble: "Ha mostrato integrità e coraggio. Deve diventare un esempio". Sulla stessa riga Joseph Blatter: "E' un modello per tutti, siamo orgogliosi di lui".