Juve, ansia per Buffon e Marchisio

A poche ore dal big match con il, lasi interroga sull'impiego di. Gli esami diagnostici effettuati stamane presso la Clinica 'La Fornaca', infatti, hanno evidenziato un'elongazione all'adduttore della coscia sinistra. Le condizioni del portiere - come riferisce il sito bianconero - "verranno monitorate giorno per giorno". Buone notizie sul fronte: nessuna lesione alla spalla, da giovedì

Fra i due azzurri è proprio il centrocampista a godere di maggiore salute: "Marchisio è stato sottoposto ad accertamenti strumentali a seguito del problema alla spalla accusato durante la partita di ieri in Nazionale - si legge sul sito della Juve -. Tali accertamenti hanno escluso importanti lesioni e già da domani potrà riprendere gli allenamenti". Per Buffon prevale un senso di cautela: "Gli accertamenti hanno evidenziato un’area di edema infiammatorio muscolare a livello dell’adduttore lungo della coscia sinistra, le sue condizioni verranno pertanto monitorate giorno per giorno". Fra gli altri uomini a disposizione di Conte, va segnalata l'influenza di Vucinic e "un affaticamento ai muscoli posteriori della coscia sinistra" per De Ceglie.

RIENTRATI GLI AZZURRI, HAMSIK E ZUNIGA

Tre giorni al big match di sabato pomeriggio in casa della Juventus. In città c'è grande attesa per lo scontro diretto tra le prime della classe e Mazzarri non vede l'ora di riavere l'intero gruppo a sua disposizione. Ancora assenti i nazionali sudamericani impegnati nelle qualificazioni ai Mondiali 2014. Come da programma sono rientrati lo slovacco Hamsik, gli azzurri De Sanctis e Maggio, l'azzurrino Insigne e il colombiano Zuniga. Hamsik ed Insigne hanno svolto corsa leggera in Pineta. De Sanctis ha fatto lavoro di scarico in palestra. Maggio e Zuniga hanno svolto lavoro completo con il gruppo. La squadra ha effettuato riscaldamento in avvio e successivamente partitella mista con l'inserimento di elementi della Primavera. Giovedì seduta pomeridiana.

DOPPIETTA DI QUAGLIARELLA IN AMICHEVOLE

Antonio Conte dovrà attendere giovedì per poter finalmente preparare insieme a tutta la squadra la gara di sabato pomeriggio contro il Napoli. Mentre alcuni nazionali rientrati dagli impegni di qualificazione ai Mondiali (tranne Marrone, reduce dal play off per l'Europeo Under 21) riposavano dopo il leggero lavoro mattutino, il resto della squadra era impegnato in un'amichevole contro il Tortona Villalvernia, squadra alessandrina che milita nel campionato di Serie D battuta con il risultato di 8-1. Come recita la nota pubblicata sul sito della Juventus, poiché la gara era a porte chiuse, "indicativo soprattutto il primo tempo, chiuso sul 4-0 grazie a una doppietta di Quagliarella e alle reti di Pogba e Padoin. Nella seconda parte, in cui gli ospiti hanno trovato il gol su rigore, spazio a tanti ragazzi delle giovanili che hanno completato la goleada".

JUVENTUS STADIUM VERSO IL RECORD DI INCASSI

Sold out ma anche possibile record d'incasso per la sfida di sabato pomeriggio. ll migliore incasso, in assoluto è stato registrato per Juve-Inter con 1.717.458 euro e 40.102 presenti. Questa volta grazie ai prezzi più alti dei 27.400 abbonamenti il record dovrebbe essere battuto. Quest'anno il record è stato contro la Roma 39.221 spettatori ma con il Napoli ci si aspetta il nuovo record.

IL PROGRAMMA A VINOVO

Sono rientrati alla base Asamoah e Vidal. Mentre Caceres, che per ha saltato per squalifica la sfida con la Bolivia, rientra oggi. In attesa di essere nuovamente al completo, il gruppo tornerà in campo nel pomeriggio. Allo Juventus Center di Vinovo è in programma una sgambata contro il Tortona Villalvernia, squadra alessandrina che milita nel campionato di Serie D.

NAPOLI: I NEGOZI CHIUDONO PRIMA

Sale la febbre in città. Tutti incollati davanti al televisore per seguire il match dello Stadium. I negozi chideranno prima del previsto, mentre i locali pubblici apriranno leggermente dopo per dar spazio al partita. Niente maxischermo, invece, in via Caracciolo.