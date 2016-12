L'Italia ingrana con Balotelli

foto SportMediaset Correlati Prandelli: Siamo più sereni

Azzurrini agli Europei 11:55 - L'Italia fa un passo importante verso i Mondiali brasiliani del 2014. Gli azzurri superano infatti l'ostacolo Danimarca vincendo 3-1 a San Siro nonostante un secondo tempo giocato in dieci dal primo minuto per l'espulsione di Osvaldo. Dopo un avvio difficile l'Italia passa con Montolivo al 33'. Al 37' De Rossi trova il raddoppio, ma Kvist accorcia al 46'. Al 54' Balotelli chiude il match. Azzurri a +4 sulla Bulgaria fa un passo importante verso i Mondiali brasiliani del 2014. Gli azzurri superano infatti l'ostacolovincendo 3-1 a San Siro nonostante un secondo tempo giocato in dieci dal primo minuto per l'espulsione di. Dopo un avvio difficile l'Italia passa conal 33'. Al 37'trova il raddoppio, maaccorcia al 46'. Al 54'chiude il match. Azzurri a +4 sulla Bulgaria

LA PARTITA Forse ha ragione Adriano Galliani quando dice che a Balotelli, pazzo quanto si vuole, vorrebbe pensarci lui. Va coccolato, è vero, magari a volte anche sopportato ma quando ha voglia, come ha avuto voglia questa sera al Meazza, è obiettivamente un'iradiddio. L'Italia che fila via spedita verso i Mondiali brasiliani del 2014 ha la faccia nera di SuperMario e i piedi raffinati di Pirlo. E' una squadra così, da prendere com'è senza aspettarsi vittorie facili, ma è anche una squadra in tutto e per tutto italiana. Un po' folle, un po' geniale, un po' da prendere a schiaffi ma italiana anche nella capacità di soffrire e, alla fine, uscire con la testa alta. Contro la Danimarca non è stato facile per una serie di motivi che dovrebbero anche far preoccupare - su tutti la difficoltà a imporsi contro squadre fisiche e un certo imbarazzo difensivo -, ma alla resa dei conti la classifica dice che siamo là davanti con quattro punti di vantaggio sulla seconda (la Bulgaria) dopo appena quattro partite. Insomma, con la strada già in discesa nonostante tutto.



Il problema è, però, appunto, il nonostante tutto, perché in vantaggio di due gol (bravissimo Montolivo sull'1-0, ma in generale è buonissima tutta la sua partita), gli azzurri si sono complicati la vita beccando sul gong del primo tempo il gol danese di Kvist e rimanendo in dieci sull'alba della ripresa per una gomitata incomprensibile di Osvaldo a Stokholm. Qui paradossalmente è venuto fuori il meglio della formazione di Prandelli. In dieci gli azzurri si sono ricompattati, hanno rischiato pochissimo e si sono appoggiati sulle spalle di un Balotelli, come detto, superlativo.



Mario ha chiuso i conti con una zampata su lancio al bacio di Pirlo e, dopo, ha impegnato la difesa danese facendo reparto da solo e lottando su tutti i palloni. Questo Balotelli, quasi invasato, ha in qualche modo trascinato il resto del gruppo, che ha avuto voglia di lottare fino al triplice fischio e si è meritato il successo mostrando maturità e intelligenza. Sia chiaro, non è un'Italia da leccarsi i baffi, ma è una squadra discretamente affidabile che fa i punti quando li deve fare e non lascia quasi nulla per strada. Manca ancora qualcosa, qualche meccanismo va oliato e la fase difensiva, soprattutto quella che dovrebbe partire dai centrocampisti, va rivista. Ma c'è una base su cui costruire un futuro e c'è, in qualche elemento, una dose importante di qualità che fa la differenza. L'Italia che un anno fa era quasi una barzelletta che non faceva nemmeno ridere, oggi è per tutti un avversario da prendere tremendamente sul serio. Una squadra con il genio di Pirlo, la follia di Balotelli e San Siro, intorno, che applaude.



LE PAGELLE Osvaldo 4 - Partita anonima all'ombra di Balotelli con cui, è evidente, non c'è sintonia. Il primo tempo del romanista scorre via senza guizzi. La ripresa comincia con una gomitata a Stokholm buona soltanto a lasciare l'Italia in dieci - Partita anonima all'ombra di Balotelli con cui, è evidente, non c'è sintonia. Il primo tempo del romanista scorre via senza guizzi. La ripresa comincia con una gomitata a Stokholm buona soltanto a lasciare l'Italia in dieci Bendtner 5,5 - La curiosità di vederlo all'opera era moltissima e, sinceramente, l'attesa non è stata ripagata. Allora: forte fisicamente, anzi, fortissimo, e difficile da tenere sulle palle alte. Ma... ma statico da morire e con piedi non esattamente raffinati. Insomma, non un giocatore da leccarsi i baffi Balotelli 7,5 - Corteggiato da San Siro, ha una voglia matta di spaccare il mondo e fa di tutto per ripagare l'affetto dei tifosi. Sempre troppo litigioso rischia qualcosa dopo un diverbio acceso con Agger ma anche sempre importantissimo per questa nazionale. Sa cucire i reparti perché sa, benissimo, tenere il pallone facendo salire la squadra. Entra nel gol di Montolivo con una sponda di tacco e firma l'importantissima rete del 3-1. Gran giocatore, quando vuole. Pirlo 7 - Preso in mezzo a una sfilza di pennelloni diresti che non è la sua partita anche perché, in effetti, fa una certa fatica a far girare la squadra. Poi, però, entri nel dettaglio del suo match e ti accorgi che c'è il suo piede nel gol di De Rossi e che c'è il suo genio sul 3-1 di Balotelli. Insomma, quantità da sei, qualità da otto.



Montolivo 7 - Come Balotelli sente l'aria di casa a San Siro e si muove con eleganza e intelligenza alternando la lotta in mezzo al campo alle giocate di qualità. Il suo gol che apre il match è da cineteca: passaggio fintato e siluro rasoterra nell'angolino

LA GARA MINUTO PER MINUTO 48' st - E' finita. L'Italia vince 3-1 e allunga in classifica su Bulgaria e Repubblica Ceca

46' st - Tre minuti di recupero

44' st - Standing ovation per Balotelli richiamato in panchina da Prandelli. Dentro Destro

42' st - Punizione di Eriksen da buona posizione ma la conclusione è altissima sopra la traversa

38' st - Occasione per Bendtner che non arriva a deviare il pallone su tiro di Rommedhal

37' st - Balotelli si prende un altro calcio di punizione. Montolivo ci prova da fuori e impegna Andersen

32' st - Balotelli fa reparto da solo. Per fermarlo Stokholm si prende il giallo

30' st - Angolo per la Danimarca. Esce bene De Sanctis in presa alta

29' st Problemi alla spalla per Marchisio. Entra Candreva

26' st - Si vede Bendtner che di testa prova a impensierire De Sanctis. Lo juventino si era però liberato con un fallo di Barzagli

24' st - L'Italia controlla senza difficoltà la partita. Eriksen ci ha provato da fuori ma la sua conclusione si è spenta altissima

16' st - Balotelli si libera con un fallettino di Agger. L'arbitro lo ferma quando sarebbe a tu per tu con Andersen. Qualche dubbio resta

15' st - Primo cambio per la Danimarca. Dentro Kristensen per Kvist.

9' st - GOL DELL'ITALIA: 3-1 BALOTELLI. Magia di Pirlo che trova Balotelli oltre la difesa danese. Tocco con la punta del piede e palla alle spalle di Andersen

5' st - C'è da soffrire. Cross di Rommedhal dalla destra, respinge la difesa azzurra

4' st - Prandelli arretra De Rossi. Balotelli sarà l'unica punta. Ora la Danimarca attacca

1' st - Si riparte. E si riparte malissimo con il rosso a Osvaldo per una gomitata a Stokholm



46' - GOL DELLA DANIMARCA: 2-1 KVIST. Rete stupenda con un tiro al volo da limite che batte De Sanctis. Finisce qui il primo tempo

45' - Rommedhal, servito da un lancio lungo, tira malissimo senza preoccupare De Sanctis

43' - Occasione per la Danimarca che arriva al tiro da posizione favorevolissima con Jacobsen che, fortunatamente, spara altissimo

40' - Adesso per l'Italia è tutto facile. Balotelli fermato in fuorigioco per un nulla. Sarebbe stato a tu per tu con Andersen. Nel frattempo ammonito De Rossi: diffidato, salterà Malta

37' - GOL DELL'ITALIA: 2-0 DE ROSSI. Ancora Italia che trova il raddoppio con un colpo di testa di De Rossi su cross dalla destra di Pirlo dopo un calcio d'angolo inizialmente respinto dalla difesa danese

33' - GOL DELL'ITALIA: 1-0 MONTOLIVO. Sulla ripartenza passa l'Italia con Montolivo che, dal limite, finta il passaggio su De Rossi e chiude con un destro nell'angolino

32' - Occasione Danimarca che con Kvist arriva al tiro da pochi passi. Bravo in angolo De Sanctis. Dal corner sponda di Kjaer e colpo di testa alto di Agger

26' - Nulla di fatto dal corner. L'Italia però è cresciuta e ha ripreso a gestire il gioco

25' - Balzaretti da fuori, Kjaer in angolo

22' - Ancora un'occasione per l'Italia. Cross dalla destra di Abate, la palla supera Andersen ma Osvaldo di testa non riesce a metterla in porta

19' - Occasione per l'Italia. Grande palla dietro di Balotelli per Marchisio che dal limite cerca il tiro a girare. Portiere battuto, ma ci pensa Kjaer sulla linea

18' - Punizione per l'Italia conquistata da Balotelli. Batte Pirlo, libera la difesa danese

15' - La Danimarca ha preso coraggio e ora fa la partita. Bendtner si libera in area di Barzagli con un fallo ma occhio, di testa è pericolosissimo

13' - Ancora Danimarca: Bendtner anticipato per un nulla da Barzagli. Si innesca una mischia risolta addirittura da Balotelli in ripiegamento difensivo. Si soffre e pure parecchio.

12' - Conlcusione da fuori della Danimarca. De Sanctis in angolo. La parata non era facile

10' - Ci prova da fuori Osvaldo. Il suo tiro è deviato in angolo. Nulla di fatto dal corner

9' - Brutto avvio degli azzurri che non riescono a trovare spazi per far girare il pallone e trovare le punte. Gli azzurri sono in difficoltà anche fisicamente contro i danesi che sono molto forti sulle palle alte

7' - Altro pericolo per l'Italia con un retropassaggio di Chiellini che mette in grande difficoltà De Sanctis. Dopo una mischia la difesa azzurra riesce a liberare.

5' - Tiro da fuori di Montolivo che non preoccupa il portiere danese. Il tema della gara è chiarissimo con i danesi che aspettano l'Italia molto bassi con l'intenzione evidente di ripartire in contropiede

3' - La prima occasione della gara è per la Danimarca che ha trovato la difesa azzurra mal posizionata. Bendtner colpisce di testa da posizione molto favorevole ma non trova la porta

1' - Partiti. Nella Danimarca forfait dell'ultimo minuto di Simon Poulsen. Al suo posto Silberbauer

Prepartita - Tutto pronto a San Siro con gli inni nazionali già suonati. Italia confermata con Balotelli e Osvaldo in attacco e De Sanctis tra i pali al posto di Buffon

IL TABELLINO ITALIA-DANIMARCA 3-1

Italia (4-3-1-2): De Sanctis 6; Abate 6, Barzagli 7, Chiellini 6,5, Balzaretti 5,5; De Rossi 6,5, Pirlo 7, Marchisio 6,5 (29' st Candreva sv); Montolivo 7 (41' st Giaccherini sv); Balotelli 7,5 (44' st Destro sv), Osvaldo 4. All.: Prandelli 6,5. A disp.: Sirigu, Maggio, Criscito, Ranocchia, Diamanti, Verratti, Giovinco, El Shaarawy

Danimarca (4-2-3-1): Andersen 5,5; Jacobsen 6, Kjaer 5,5, Agger 5,5, Silberbauer 6 (30' st Lorentzen sv); Stokholm 6,5, Kvist 6,5 (15' st Kahlenberg 5,5); Rommedhal 6, Eriksen 5,5, Krohn-Deli 5 (37' st J. Poulsen sv); Bendtner 5,5. All.: Olsen 5,5. A disp.: Hansen, Rasmussen, Wass, S. Poulsen, Sloth, Jorgensen, Okore, Kristensen, Mtiliga

Arbitro: Skomina (Slovenia)

Marcatori: 33' Montolivo, 37' De Rossi, 9' st Balotelli (I), 46' Kvist (D)

Ammoniti: De Rossi, De Sanctis (I), Kvist, Stokholm, Bendtner (D)

Espulsi: 1' st Osvaldo (I), per gioco violento

ALESSANDRO FRANCHETTI