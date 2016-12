L'Under 21 si qualifica agli Europei

si qualifica allaGli azzurrini dominano la partita in Svezia e vincono 3-2. L'Italia passa in vantaggio con un uno-due micidiale di(gran destro a giro) enel giro di tre minuti (tra il 68' e il 71'). I padroni di casa non demordono e raggiungono gli ospiti con(splendido sinistro al volo).chiude conti e qualificazione all'86'.

LA PARTITA

Qualificazione strameritata per l'Under 21 che conduce la partita fin dalle prime battute, costringendo la Svezia nella propria metà campo. La prima frazione potrebbe concludersi con un vantaggio di più gol per gli azzurrini, ma un grande Johnsson e l'imprecisione sotto porta di Immobile e De Luca tengono in corsa i padroni di casa, pericolosi solo in un'occasione con Ishak, sul quale Bardi si fa trovare pronto.

Nella ripresa il copione è sempre lo stesso: Italia in avanti e Svezia chiusa in difesa. Gli uomini di Mangia riescono a sbloccare il match con due gol capolavoro: il primo di Insigne con un tiro a giro alla Del Piero, il secondo di Florenzi, abile a concludere con un destro incrociato e precisissimo una bella azione offensiva. Gara chiusa? Macchè. La Svezia si rianima, o sarebbe meglio dire che viene rianimata da un pasticcio di Caldirola: Ishak ne approfitta e segna la rete dell' 1-2. Hiljemark trova poi il 2-2: il centrocampista al volo di sinistro batte l'incolpevole Bardi. A parte un colpo di testa insidioso di Hishak la nostra Nazionale non corre grandi rischi ed anzi in contropiede Immobile beffa la retroguardia svedese. Tocco sotto, tanti saluti e Italia in Israele.