Nazionale, Buffon dà forfait con la Danimarca

Le qualificazioni in TEMPO REALE 19:06 - Niente da fare per Gigi Buffon: il portiere della Nazionale non sarà in campo in Italia-Danimarca. Al suo posto Morgan De Sanctis. Buffon soffre di un affaticamento muscolare all'adduttore sinistro, e il provino di questa mattina ha dato esito negativo. Il n.1 bianconero si era allenato ieri al Meazza per la prima volta dopo la partita in Armenia. Stamattina ha fatto un test fisico per verificare la risposta muscolare, ma ha scelto di non rischiare.

LA 'SFIDA' BALOTELLI - BENDTNER Tra le due squadre che si affronteranno martedì sera allo stadio Meazza ci saranno "due sfide nella sfida", due giocatori decisi a prendersi qualche rivincita. Mario Balotelli torna nello stadio che lo ha consacrato , sul prato che lo ha fatto diventare un grande calciatore. Era il 9 maggio del 2010 quando SuperMario ha solcato per l'ultima volta il prato di San Siro, siglando per altro l'ultima rete con la maglia nerazzurra nel 4-3 rifilato al Chievo. Mentre per Nicklas Bendtner ci sarà l'occasione per mettersi in mostra, dopo il gol siglato alla Bulgaria, davanti ai tifosi della Juventus che lo hanno visto solo 10 minuti nel finale di match contro il Chievo. Il danese non è ancora riuscito a trovare spazio nell'attacco bianconero e spera che una buona prestazione nella partita contro l'Italia possa convincere Conte a dargli una maglia da titolare.

PRANDELLI: "VINCERE PER DARE CONTINUITA'" "Cosa mi infastidisce delle critiche? Le critiche non mi feriscono. Sono quei giudizi dati in maniera un po' superficiale che, in generale, non mi piacciono. Trovo poco rispettoso dare dei giudizi da lontano". Nella stretta vigilia della gara con la Danimarca valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2014, il ct della Nazionale Cesare Prandelli fa il punto sulla sua Italia. "Sbagliato rischiare ancora su Balotelli? Nessun rischio - ha dichiarato il mister azzurro a poche ore dal fischio d'inizio - . Stiamo solo cercando di aiutare questo ragazzo che ha un grande talento, poi dovra' farlo da solo e penso sia in grado di poterlo fare. Cosa vorrebbe dire vincere oggi? In questo momento significherebbe avere tre punti in più e dare una continuità. Sono convinto - ha concluso Prandelli - che il nostro sia un girone molto equilibrato. Per questa sera sono molto fiducioso".