Del Piero: "La Juve ormai è il passato"

foto SportMediaset Correlati Del Piero, magia su punizione 14:22 - Dalla sua attuale esperienza australiana ai ricordi legati alla Juventus. Alex Del Piero, in esclusiva per "Undici" di Pierluigi Pardo, parla a ruota libera. "Rimango un tifoso bianconero, ma ormai la Juventus è il passato - dice l'ex numero 10 juventino -. Quando tornerò allo Juventus Stadium? Non lo so, è una domanda che non mi pongo". Sabato c'è Juve-Napoli: "Io - risponde Alex - ho il derby con l'altra squadra di Sydney...". - Dalla sua attuale esperienza australiana ai ricordi legati alla, in esclusiva per "Undici" di, parla a ruota libera. "Rimango un tifoso bianconero, ma ormai la Juventus è il passato - dice l'ex numero 10 juventino -. Quando tornerò allo Juventus Stadium? Non lo so, è una domanda che non mi pongo". Sabato c'è Juve-Napoli: "Io - risponde Alex - ho il derby con l'altra squadra di Sydney...".

Del Piero torna sulla sua carriera con la Juve: "Al mio passato in bianconero, ogni giorno, penso tanto e poco. Tanto perché 19 anni non si scordano facilmente, poco perché qui l'ambiente ti porta a concentrarti sul presente, sul momento. E così deve essere: seguo la Juventus, la Serie A e naturalmente la Champions League. Rimango un tifoso bianconero, non vedo come potrebbe essere diversamente, ma ormai la Juventus è il passato. Un passato che già è stato scritto e ora voglio scrivere il presente. Non so quando potrei tornare allo Juventus Stadium, ora è una domanda che non mi pongo".



Sabato c'è Juve-Napoli, ma Alex è molto più concentrato sulla sua nuova avventura: "Io ho il derby con l'altra squadra di Sidney, per di più fuori casa - risponde ironico -. Scherzi a parte, sono due squadre molto compatte, solide e per certi aspetti anche simili. Direi che quella di sabato sarà sicuramente una bella partita".



Spazio, poi, al primo mese di esperienza in Australia: "Qui mi sveglio presto, ma ero abituato così anche con l'Avvocato a Torino. L'impatto con questa nuova vita è stato molto positivo. Sidney è una città bellissima e affascinante, anche se ho ancora tanto da scoprire. Si vive bene, poi alzarsi la mattina con il mare di fronte è fantastico".



Il Sydney, suo attuale club, non è partito bene in campionato viste le due sconfitte in due partite: "C'è qualche preoccupazione - spiega -, perché la volontà è quella di vincere e partire con due sconfitte non lascia tutti indifferenti solo perché lo sport qui è vissuto in maniera diversa. Il concetto è che siamo arrivati a questo inizio di campionato con molti problemi, ora dobbiamo cercare di fare punti e il fatto che alla fine ci siano i playoff ci dà qualche possibilità in più di recuperare. Anche il mio arrivo altro non ha fatto che creare un po' di pressione sulla squadra, questo aspetto migliorerà nel corso del tempo. Ma nonostante questi problemi iniziali sono ben felice della scelta che ho fatto, rimane senza dubbio la migliore che potessi fare". Intanto, sabato scorso è arrivato il suo primo gol con la nuova maglia: "Il fatto di averlo segnato su punizione ha sicuramente un suo perché e sono anche molto contento che sia andata così. Ora mi auguro che ne arriveranno altri anche in maniera diversa e che soprattutto combacino con una nostra vittoria.”