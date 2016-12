Cassano, frecciata a Prandelli: "Non so perché sono a casa..."

- Tra Nazionale, Inter e anche Juventus.ospite di "Che tempo che fa" ha lanciato frecciate. Ai bianconeri ha detto: "La Juventus l'ho rifiutata tre volte. Lì vogliono solo soldatini, che vanno sempre dritti".ne ha avute anche per: "Non so perché sono a casa". E infine l'Inter: "E' sopra il cielo. Devo ringraziare Stramaccioni che mi ha voluto, e spero che non abbia fatto la peggior fesseria della sua vita".

Cassano ha poi continuato lanciando parole d'affetto per il club nerazzurro: "Devo ringraziare anche il presidente Moratti che ci ha messo la faccia. Spero di ricambiarli sul campo".

Non si tira indietro nemmeno quando gli viene mostrata la foto di Adriano Galliani: "Questa risale sicuramente a prima del derby, lo vedo felice e contento". Il fantasista barese è poi tornato sul tema della Nazionale: "Mi irrita un po' che i giornalisti sapessero cinque giorni prima di me che non sarei stato chiamato in Nazionale. Spero di andare al Mondiale, ma se non accade vorrà dire che ho saltato anche il terzo, non e un dramma" nonostante il suo "buon inizio di campionato, con quattro gol e due assist".

FantAntonio ha ricordato i momenti drammatici vissuti l'anno scorso per un serio problema cardiaco, sostenendo di aver tenuto di morire e, dopo esserne uscito, "di aver ritrovato la voglia di giocare". "Quella cosa mi ha cambiato - ha aggiunto - sono diventato più responsabile. Così come mi ha cambiato la nascita di mio figlio". Cassano, che ha confermato che la moglie aspetta un altro bambino, "spero sia maschio anche lui", ha detto di "divertirsi ancora molto a giocare, anche non c'è più la passione degli inizi: il pallone è divertimento, allegria, popolarità, soldi, ma la passione è un'altra cosa. Il massimo era giocare a torso nudo in piazza. Vincevo sempre ero il più forte, e non avevo responsabilità".

Infine, Cassano ha sostenuto di ritenere Lionel Messi il più grande giocatore al mondo: ''E' il più grande - ha detto - dieci spanne sopra gli altri. Da cinque anni gioca a livello altissimo e ha già segnato oltre duecento gol''.