Prandelli: "Buffon vuole giocare"

- Alla vigilia della sfida di San Siro, il ct azzurroè concentrato sulla: "Juve-Napoli interessa solo a tifosi e giornalisti, noi vogliamo i tre punti e basta". Ma l'intervento non scaccia via le polemiche sull'utilizzo di: "Gigi si è curato e vuole giocare, vedremo dopo la rifinitura". Un pensiero per la: "E' un gara impegnativa. Formazione? Non voglio dare vantaggi agli avversari".

"Dobbiamo interpretare bene questa gara - ha spiegato Prandelli -. Loro hanno una buona organizzazione e ritmo di gara. E pressano alti gli avversari. Fare tre punti domani sarebbe molto importante - ribadisce il ct - perché è un girone molto equilibrato e nessuna delle squadre supererà il turno in modo semplice. Vogliamo fare un passo importante anche in termini di classifica anche perché poi si giocherà a marzo. Vogliamo passare un bel Natale".

L'entusiasmo di una città come Milano per una gara di qualificazione non può che fare piacere: "E' una cosa bella, ci deve accompagnare. Non dobbiamo avere paura, vuol dire che abbiamo lavorato bene, che siamo credibili e abbiamo regalato emozioni. Giusto che i giocatori vengano premiati con questo calore". L'unico a non farsi contagiare troppo dall'effetto-Meazza è Balotelli: "Non devo dirgli nulla, se non di pensare ai compiti tattici che gli affideremo: sia che gioci dall'inizio, sia a partita cominciata. Dopo la febbre si è allenato più intensamente di quanto sperassi, è pronto".

E tornando agli spifferi del campionato, il ct ricorda un precedente: "L'ultima volta che abbiamo fatto una conferenza stampa in cui si è parlato dei club ho perso la partita, era a Genova contro gli Stati Uniti. Quindi penso solo alla Nazionale e ai tre punti di domani". Il destino di Buffon è "appeso" alla rifinitura, Pirlo invece ci sarà: "Lui sarà sempre un riferimento, con la sua personalità non ci sono gabbie. Puoi non farlo giocare qualche minuto, poi lui trova i tempi giusti".