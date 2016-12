Serie B: il Sassuolo fa il vuoto

Continua lo straordinario momento del Sassuolo di Di Francesco che affonda anche il Varese grazie alle reti di Gazzola, Terranova, Chibsah e Catellani. I lombardi rimangono in partita fino al 74' minuto quando l'arbitro Palazzino concede il rigore ai padroni di casa ed espelle Grillo. Gli uomini di Castori creano più di un pericolo alla capolista, con Ebagua in grande spolvero, ma non riescono a concretizzare la mole di gioco creata e alla fine i neroverdi li travolgono. Dietro gli emiliani resta vigile il Livorno, che nel posticipo espugna il campo della Reggina per 3-1. Padroni di casa in vantaggio con Adejo (35'), poi è ribaltone: Dionisi pareggia al 40', Paulinho (75') e lo stesso Dionisi (89') chiudono i conti nella ripresa. Terzo è il Verona di Mandorlini che, contro il fanalino di coda Grosseto, vince con una doppietta di Cacia. Il bomber gialloblu vola in testa alla classifica marcatori a quota 7 reti, insieme ad Ardemagni.



E' proprio l'attaccante del Modena, l'altro protagonista di giornata. Con una doppietta, che conferma l'ottimo momento di forma, guida la sua squadra alla vittoria a Cittadella. La formazione guidata da Marcolin si impone con un netto 0-3, frutto anche del gol di Lazarevic.

Sfugge, nei minuti finali, il colpaccio alla Ternana sul campo dello Spezia: un rigore trasformato da Di Gennaro (concesso dal direttore di gara Merchiori) permette ai liguri di raggiungere il pareggio e di rimanere nelle zone alte della classifica, dove arriva anche il Padova. Gli uomini di Pea battono nell'anticipo delle 12.30 il Vicenza, grazie alla doppietta di Cutolo, e si portano a 13 punti.



Sempre più traballante la panchina di Sarri a Empoli. L'allenatore dei toscani, ancora a 0 vittorie in campionato, è ora seriamente a rischio esonero. Contro l'Ascoli arriva la quinta sconfitta: uno 0-3 ottenuto con le marcature di Zaza, Feczesin e Russo. Pareggio a reti inviolate tra Cesena e Crotone. Anche Lanciano e Pro Vercelli dividono la posta in gioco (1-1): al vantaggio di Masi per gli ospiti risponde nel secondo tempo Vastola. Sullo 0-1 Fofana si fa parare un rigore da Valentini.