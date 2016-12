Italia-Danimarca: dubbio Buffon

- Odore di cambi in vista della partita di martedì con ladovrebbe lanciare dal 1' Chiellini, che sostituirà. In attacco,sta guarendo completamente (si è aggregato al gruppo) dall'influenza e prenderà il posto di. Il grande dubbio riguarda, alle prese con un affaticamento agli adduttori che potrebbe indurlo al forfait anche in vista di. In preallarme

Il medico azzurro, Enrico Castellacci, tranquillizza tutti. "Non c'è alcun allarme per Buffon, ha un affaticamento all'adduttore sinistro e come per tutti i problemi muscolari va tenuto sotto controllo: questo non vuol dire che non ci siano il tentativo e la possibilità di un suo recupero per la sfida di martedì con la Danimarca", ha detto. "Non si tratta di una cosa seria - ha proseguito - per questo non ne ho parlato quando ho fatto il punto su Balotelli e Giovinco. Vediamo come procederà Gigi in questi giorni, poi verrà presa una decisione con Prandelli. Però, ripeto, non c'è alcun allarmismo, anche perché non ci sono lesioni".

Tanto che, fa capire Castellacci, Buffon non dovrebbe rischiare in vista della partitissima di sabato tra Juventus e Napoli: "Se stiamo tentando il recupero per martedì, significa che per Juve-Napoli le chance di recupero sono ancora maggiori". Lo stesso portiere, in tuta, dirigendosi verso la palestra, a chi gli chiedeva come stava, ha risposto: "Bene, vediamo... godo di ottima salute".

Poi ha tranquilizzato ancora tutti davanti alla stampa: "Sono sereno, è un affaticamento come tanti, ci possono volere anche solo due-tre giorni per recuperare. Farò terapie". A Buffon è stato fatto notare che se giocasse Morgan De Sanctis potrebbe affaticarsi in vista di Juventus-Napoli di sabato prossimo: "Ragioniamo qualche metro più in alto rispetto a questo tipo di allusioni" è stata la sua risposta.

Preoccupano ancora meno Balotelli e Giovinco: "Balotelli ha risposto bene ai test e si è aggregato al gruppo, mentre Giovinco, alle prese con un trauma contusivo alla caviglia sinistra, lavorerà anche oggi in modo differenziato: pure per lui ci sono il tentativo e la possibilità che possa recuperare per martedì".

Per quanto rigaurda la formazione, in difesa altre due novità potrebbero essere costituite dai terzini: Abate per Maggio e Balzaretti al posto di Criscito.