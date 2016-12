A Milano striscioni pro-Ibrahimovic

foto SportMediaset Correlati Milan-Guardiola, si può 12:26 - L'amore tra i tifosi del Milan e Zlatan Ibrahimovic non si è mai spento. Anzi, proprio nel momento dell'addio è diventato più forte, tanto che davanti alla sede della società rossonera in via Turati sono apparsi striscioni emblematici in questo senso. "Ridateci il nostro Zlatan... e fatelo in fretta. Milano è con lui e lo rivuole". Gli ultrà non hanno dubbi su quale debba essere l'uomo simbolo di questa squadra. Peccato non si muova dal Psg. - L'amore tra i tifosi delnon si è mai spento. Anzi, proprio nel momento dell'addio è diventato più forte, tanto che davanti alla sede della società rossonera in via Turati sono apparsi striscioni emblematici in questo senso.. Gli ultrà non hanno dubbi su quale debba essere l'uomo simbolo di questa squadra. Peccato non si muova dal

Questo, appunto, il punto di vista dei tifosi e che si trova riportato sulle pagine del Corriere dello Sport. Tifosi che però non sono certo in sintonia con la dirigenza che in questo anno ha puntato, più che altro, a risparmiare denari. Il ritorno di fiamma degli appassionati si è scatenato dopo le parole d'amore lanciate dallo svedese che, durante il ritiro con la nazionale svedese, si è detto pronto ad aiutare e pronto anche a tornare.

Peccato, tuttavia, che, nemmeno il suo pontentissimo agente, Mino Raiola, abbia dato possibilità all'attaccante di tornare a Milano.

Secondo Raiola, infatti, Ibra potrebbe vestire la maglia rossonera solo da dirigente non certo da giocatore, visto l'ingaggio faraonico che prende al Psg. Troppo per le finanze di questo Milan.