Juve Stabia, Mbakogu stende il Bari

JUVE STABIA-BARI 2-1

Passano 16' e i padroni di casa sbloccano il risultato: Mbakogu, servito da Erpen, infila un incerto Lamanna con un tiro indirizzato all'angolino; secondo gol stagionale per l'attaccante nigeriano. Al 19' Bari vicino al pareggio: carambola in area di rigore, Clayton a colpo sicuro trova il corpo di Figliomeni, quindi Albadoro manda di testa la palla sopra la traversa. Al 23' Bellomo in velocita' crossa per Caputo che gira di prima intenzione, Nocchi ci mette una pezza. Nella ripresa all' 8' punizione insidiosa di Bellomo, nessuno trova la deviazione vincente e il pallone termina di poco a lato. Al 9' il pareggio del Bari: Iunco fa filtrare il pallone per Bellomo, velo per Caputo che si defila un po' e batte Nocchi in uscita, con un tiro in diagonale. Al 15' la Juve Stabia sfiora il nuovo vantaggio: Mbakogu, scatta sul filo del fuorigioco e tira in porta; Lamanna smorza la sfera, e Ceppitelli salva. La Juve Stabia attacca e al 26' Mbakogu serve Acosty che calcia protamente, ma Lamanna si fa trovare pronto. Il gol arriva al 30': iniziativa personale di Mbakogu, che entra di forza in area e batte Lamanna in uscita firmando la sua personale doppietta. Il successo consente alle "Vespe" di raggiungere quota 12 in classifica e superare lo stesso Bari che resta a 10 punti e ne sconta 7 di penalizzazione.