"Certe critiche non le capisco"

Dunque il ct azzurro, all'indomani della vittoria perche ha proiettato l'Italia in testa al girone nelle qualificazioni mondiali, è soddisfatto da una parte ma contrariato dall'altra. "Se dobbiamo criticare sempre e per forza, non va bene - continua Prandelli - ho letto che siamo stati lunghi e invece non è stato così, e invece siamo stati più corti di due metri rispetto all'Europeo, forse non siamo stati sempre continui, siamo stati non sempre lucidi in area e abbiamo rischiato qualcosa ma da qui a dire che abbiamo concesso 4-5 palle gol agli avversari ce ne corre. Non siamo un lasciapassare".

E ancora: "Noi la partita l'abbiamo preparata bene, è sbagliato pensare che si possa giocare sempre in modo uguale: tolta la Spagna non c'è una squadra che può dettare legge. Il calcio sta cambiando, l'Armenia ha 3-4 giocatori talentuosi di cui sentiremo parlare: se si pensa che l'Italia debba sempre vincere a mani basse allora c'è qualcosa che non va".

Non manca un pensiero al prossimo impegno contro la Danimarca: "Questo è un girone molto equilibrato. Storicamente la Danimarca ha sempre creato problemi all'Italia, e quindi martedì sarà una partita molto delicata. Balotelli? Sta meglio, ma nel viaggio di ritorno ha molto tossito. Vedremo. Chiellini ha riposato e lo vedo titolare, mente se decideremo di giocare con una punta esterna, El Shaarawy sicuramente è il candidato numero uno".

Capitolo Roma, con De Rossi e Osvaldo protagonisti in azuzrro dopo la panchina in giallorosso. "Zeman mi deve ringraziare per aver rilanciato De Rossi e Osvaldo? No. Ogni allenatore ha il diritto di fare le proprie scelte, e di motivarle. Le sue critiche sono state pesanti, i giocatori devono poi reagire sul campo. De Rossi con noi ha sempre dato la massima disponibilità. Poi, per l'interpretazione di un determinato ruolo, nel suo club, può servire più tempo. Ma lui e Osvaldo lo possono fare".