La magia di Del Piero non basta: Sydney k.o.

- Una magia dinon basta al, sconfitto in casa per 3-2 dai(secondo ko in due partite). Alex segna su splendida punizione con un tiro a girare il momentaneo 1-1 dopo il vantaggio dial 13'. Gli ospiti vanno però sul 2-1 con(41'), e dilagano connella ripresa. La gara viene riaperta dal colpo di testa dial 73'che poco dopo sfiora il pari. Nel finale il risultato non cambia.

Del Piero continua a dare spettacolo. Alex ha illuminato gli occhi dei 35.000 dell'Allianz Stadium con una magia su punizione. Una conclusione a giro dalla posizione preferita dell'ex numero 10 della Juventus. Il problema è che attorno a lui non ci sono campioni, e quindi tutto diventa inevitabilmente più difficile. Nonostante questo Del Piero dà l'impressione di non mollare mai, mostrando anche una grinta e una rabbia agonistica alle quali i tifosi bianconeri non erano più abituati.

Il Sydney è volenteroso, ci mette grande impegno e voglia, ma paga a caro prezzo gli errori in difesa. Il reparto arretrato rappresenta il vero problema della squadra australiana: ogni volta che gli avversari attaccano, per il povero portiere Necevski sono pericoli, per noi dire guai. Guai che aumentano quando di fronte c'è una vecchia volpe come Emile Heskey, ex di Liverpool e Aston Villa. Così è stata naturale conseguenza dei difetti visti in campo la seconda sconfitta in altrettante gare. Se la retroguardia non verrà registrata, sarà dura ottenere punti.

DEL PIERO: "SPERO DI FARE ALTRI GOL MA DOBBIAMO MIGLIORARE"

"Purtroppo il mio gol non è stato sufficiente ma è comunque un inizio, spero di segnarne altri - ha dichiarato Del Piero a fine partita - Ovviamente non siamo felici perchè abbiamo lottato ma ci siamo svegliati tardi, dobbiamo fare meglio nella prossima gara". Rispetto alla scorsa settimana e alla sconfitta contro i Wellington Phoenix, Del Piero ha potuto constatare dei progressi nel Sydney "ma non dal primo minuto, solo dopo il gol abbiamo cominciato a giocare e dobbiamo migliorare dal punto di vista dell'approccio alla partita. Rivedremo il match due o tre volte per capire cosa è successo e sicuramente la prossima partita faremo meglio e torneremo a vincere".

ANCHE LA JUVE SI CONGRATULA

Nel giorno del suo primo gol con la maglia del Sydney, anche la Juve si è unita al coro di complimenti per il suo capitano, Alex Del Piero. "Congratulazioni a @delpieroale per il suo primo gol australiano!", ha scritto su Twitter il club bianconero.

