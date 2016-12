Argentina, ci pensa Leo Messi

. L'Argentina ha steso 3-0 l'Uruguay nelle qualificazioni per i. Nella serata di Mendoza i gol sono arrivati tutti nella ripresa.ha aperto e chiuso la partita andando a segno al 65' e al 79', con una punizione rasoterra fatta passare sotto la barriera. Nel mezzo la rete dial 75'. L'Albiceleste vola così in testa al girone con 17 punti.

GLI HIGHLIGHTS

Allo stadio 'Malvinas argentinas' di Mendoza, e dopo un primo tempo nel quale non riusciva a superare la coriacea difesa dispiegata dal 'Maestro' Tabarez, la 'Seleccion' ha giocato un secondo tempo impeccabile segnando le tre reti dell'incontro, che hanno mandato al tappeto la squadra di Luis Suarez, Diego Forlan ed Edinson Cavani. Per il trio di Montevideo è stata una serata da dimenticare. Come capita ormai da tempo anche con la nazionale - e non solo con il Barcelona - ancora una volta il migliore dell'Argentina, e in campo, è stato Messi, che ha guidato l'attacco della 'Seleccion', e cioè il 'Kun' Aguero (in rete al 29'), Sergio Di Maria e Gonzalo Higuain.

L'Argentina guida la classifica del girone sudamericano con 17 punti, uno in più della Colombia - l'altra squadra del momento nella regione - e dell'Ecuador. Guidati da Radamel Falcao, autore delle due reti della sua squadra, i colombiani hanno battuto 2-0 in casa, a Barranquilla, affondando il Paraguay (ultimo con 4 punti). L'Ecuador ha da parte sua battuto 3-1 a Quito il Cile (12 punti, come l'Uruguay): due delle reti ecuadoregne sono state segnate da Caicedo, la terza da Castillo. L'unica rete cilena è stato un autogol di Paredes. Nell'ultimo incontro giocato ieri, Bolivia e Perù hanno pareggiato per 1-1 a La Paz: ospiti in vantaggio con Marino, poi pareggio boliviano con Chumachero.