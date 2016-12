"Abbiamo fatto una grande gara"

OSVALDO: "MI IMPEGNO SEMPRE"

Mi si può dire tutto, tranne che non mi impegno. Mi dispiace sentire che l'allenatore dice certe parole. Cerco sempre di dare il massimo per la Roma e per la Nazionale". "Parlo per me e penso anche per Daniele. Io cerco sempre di dare il massimo, cerco di essere sempre pronto sia con la Roma che con la Nazionale. Il lavoro paga e si vede in campo", dice Osvaldo. "Non mi sento assolutamente un punto fermo, devo lavorare per trovare spazio nella Roma e in Nazionale". "Mi sento più importante per la Roma o per l'Italia? Mi sento un giocatore che deve guadagnarsi lo spazio -ripete-: lavoro bene e cerco di dare il massimo. A voi piace far polemica...".

CRISCITO: "GIOIA IMMENSA"

"Mi sono sentito bene, dopo sei mesi difficili è stata una gioia immensa tornare in Nazionale". "Abbiamo fatto un'ottima partita - spiega a l'esterno dello Zenit - Siamo partiti molto forti nei primi venti minuti, abbiamo trovato il gol ma poi loro hanno cominciato ad attaccare sospinti dal loro pubblico. Non era facile affrontare l'Armenia, in più per noi c'erano due-tre rigori. Loro sono stati bravi a pressare, noi dovevamo uscire di più con tocchi di prima e con maggiore precisione. Noi però abbiamo creato più occasioni e Buffon è stato bravissimo nell'unica dell'Armenia". Criscito torna poi sulla sua esclusione dal gruppo azzurro: "Ho seguito l'Italia e gli Europei, c'era sempre il rammarico ed ora spero di non lasciare più questa maglia. Ho pero' lasciato il passato alle spalle: penso solo a presente e futuro".

MONTOLIVO: "DOVEVO ESSERE EGOISTA"

"Ci tenevo a fare bene. Il ruolo di trequartista, per me che non lo sono, non è facile da interpretare, ho avuto la fortuna di averlo fatto con Prandelli nella Fiorentina e cerco di adattarmi - spiega Montolivo -, ma questa sera a tratti abbiamo fatto molto bene. Non è stata una partita facile, ma a livello internazionale ormai non si può pretendere di dominare per 90 minuti, è da stupiti pensarlo perché il livello è alto dappertutto ormai". Montolivo è andato vicino al gol, ma non è riuscito a gonfiare la rete. "Nel derby il gol l'avevo fatto, peccato che non me l'hanno convalidato - ha spiegato riferendosi alla sfida con l'Inter -. Stasera dovevo essere più egoista nella prima occasione, mentre nella seconda ero molto stanco. Comunque abbiamo fatto una grande gara, peccato aver preso gol in maniera così ingenua nel primo tempo".

EL SHAARAWY: "E' MANCATO IL GOL"

''Sono contentissimo della prestazione, un po' meno per il gol mancato. Ora pensiamo solamente alla prossima gara, perché l'importante è vincere e fare punti''. ''Sono entrato a freddo, perché Prandelli mi aveva rimandato in panchina dopo il riscaldamento - dice ancora il milanista -. Se pesa più la maglia del Milan o quella dell'Italia? Pesano allo stesso modo. Questo e' un ottimo momento per la mia carriera perché sto bene e Prandelli e Allegri hanno fiducia in me. Conta solo questo''.

MAGGIO: "ORA LA DANIMARCA"

"Ho subìto una bella botta, niente di grave. Ho avuto qualche giramento di testa e ora sto molto meglio. Ricordo poco o niente, una forte botta, sono caduto e non ho visto il prosieguo dell'azione". "Ho avuto molta licenza di spingere come in tutte le altre partite con la Nazionale, solo che abbiamo approfittato di più degli inserimenti - ha spiegato l'esterno azzurro -. Siamo contenti perché quello che proviamo in campo si è visto. Nel primo tempo giocavamo di più palla, ma facevamo fatica negli inserimenti, mentre nella ripresa c'erano più spazi e abbiamo approfittato della possibilità che c'era di sfruttare le fasce". Martedì la Danimarca a Milano, sabato il suo Napoli sfiderà la Juventus in campionato. "Pensiamo alla Danimarca, poi penseremo alla gara contro i bianconeri, anche se dovessi giocare martedì sarò comunque carico per la Juve".