Euro 2013: Under 21 ok con Immobile

foto SportMediaset 23:41 - Importante vittoria per l'Under 21, che supera la Svezia nell'andata del playoff per accedere all'Europeo del 2013. A Pescara finisce 1-0 per gli azzurrini, che vanno a segno con Immobile al 17'. Ottimo primo tempo per la Nazionale di Mangia, che spreca parecchie occasioni per il raddoppio. Nella ripresa cala il ritmo e l'Italia controlla il vantaggio senza troppi problemi. Martedì prossimo il ritorno in Svezia. - Importante vittoria per l', che supera lanell'andata del playoff per accedere all'del. Afinisce 1-0 per gli azzurrini, che vanno a segno conal 17'. Ottimo primo tempo per la Nazionale di, che spreca parecchie occasioni per il raddoppio. Nella ripresa cala il ritmo e l'Italia controlla il vantaggio senza troppi problemi. Martedì prossimo il ritorno in Svezia.

LA PARTITA

Insigne e Immobile. Estro e potenza, invenzione e finalizzazione. Due gemelli, diversi ma complementari, che guidano l'Under 21 al successo sulla Svezia. A Pescara (disegni del destino), l'ex coppia d'oro del club abruzzese trascina gli azzurrini nell'andata del playoff per Euro 2013. Il 4-4-2 di Mangia, intenso e aggressivo, catapulta subito la squadra nella metà campo svedese. Marrone e Florenzi, tandem in mediana, supportano con qualità l'attacco, ma l'immediata conseguenza è che dietro si rischia un po' troppo col contropiede avversario. Insigne e Immobile si cercano, si trovano e si divertono. Il napoletano parte largo a sinistra, il genoano fa coppia con De Luca. Il primo cerca l'altro in profondità, il secondo è straripante quando parte in progressione. C'è una tale simbiosi che, anche su palla inattiva e senza cercarsi, di mezzo finiscono sempre loro. Minuto 17: Insigne calcia una punizione, il portiere non trattiene e Immobile è un falco nell'avventarsi sulla palla; sinistro secco e 1-0 Italia.



I ragazzi di Mangia spingono senza sosta a caccia del bis, ma prima Marrone (27') e poi Insigne (46') sfiorano solamente il palo alla sinistra del portiere svedese. Meno ritmo nella ripresa, quando i gioielli di Mangia calano fisicamente e si spengono minuto dopo minuto. La Svezia è però poca cosa per creare seri pericoli dalle parti di Bardi, ben protetto da Capuano e Caldirola. Tra quattro giorni il ritorno in terra scandinava. Con una squadra così piena di talento e dopo il fallimento nel 2011, tornare a disputare l'Europeo è prima di tutto un dovere.



LA CRONACA DELLA PARTITA



47' st - E' finita! L'Italia batte la Svezia per 1-0

24' st - L'Italia sfiora il raddoppio con Insigne, che di sinistro sbaglia da ottima posizione

21' st - Insigne spara dalla distanza, ma la palla finisce alta non di molto

19' st - Immobile ci prova da fuori area, palla a lato

18' st - Ritmo molto meno intenso in questo secondo tempo, con l'Italia che cerca di amministrare il vantaggio senza scoprirsi troppo

1' st - Comincia il secondo tempo, per l'Italia nessun cambio



46' - Il primo tempo termina con un tiro di Insigne che sfiora il palo alla sinistra di Johnsson

44' - Immobile ci prova d lontano: palla alta sopra la traversa

36' - Gran destro dalla distanza di Ishak: conclusione a lato di poco

27' - Azione super dell'Italia: Insigne lancia nello spazio Immobile, che crossa al centro per De Luca; sponda di testa e destro di prima di Marrone che termina a lato di poco

20' - Svezia vicina al pareggio con Petterson, il cui colpo di testa è respinto (quasi sulla linea) da Florenzi

17' - ITALIA IN VANTAGGIO!!! Calcio di punizione di Insigne respinto dal portiere: sulla palla si avventa Immobile che, di sinistro, infila in rete

11' - Italia pericolosa con De Luca, il portiere svedese respinge

1' - Si parte! Comincia l'andata del playoff per l'Europeo del 2013





IL TABELLINO



ITALIA-SVEZIA 1-0

Italia (4-4-2): Bardi 6,5; De Sciglio 6, Capuano 6,5, Caldirola 6,5, Frascatore 6; Saponara 6 (14' s.t. F. Rossi 6), Florenzi 6,5 (37' s.t. Viviani s.v.), Marrone 6, Insigne 6,5; De Luca 6, Immobile 7 (31' s.t. Gabbiadini sv).

A disp.: Colombi, Sampirisi, Romagnoli, Longo. All.: Mangia

Svezia (4-4-2): J. Johnsson 6,5; M. Johansson 5,5, P. Jansson 5,5, Petterson 5,5, Demir 6; Hiljemark 6, J. Johansson 5,5, Claesson 6, Hamad 6; Ishak 5,5, Armenteros 5,5 (25' s.t. Jonsson 5,5).

A disp.: Sandberg, Baffo, Ohman, Rhoden, Allansson, Thern. All.: Ericson

Arbitro: Soares Dias (Portogallo)

Marcatori: 17' Immobile (I)

Ammoniti: Bardi, Gabbiadini (I); Demir (S)

Espulsi: -

CESARE ZANOTTO