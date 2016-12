L'Italia soffre ma poi sorride

foto SportMediaset Correlati Le foto della partita

Prandelli: "Abbiamo fatto una grande gara"

Buffon: "Nessuna lite con Cassano" 15:24 - Vince ma senza birllare l'Italia contro l'Armenia, in un match valido per le qualificazioni al Mondiale 2014. Gli azzurri vanno in vantaggio all'11' grazie a un calcio di rigore generoso di Pirlo. Poi crescono i padroni di casa che pareggiano alla mezz'ora con Mkhitaryan. Nel secondo tempo l'Italia soffre per il pressing degli armeni, ma poi sblocca il risultato prima con De Rossi e poi chiude sul 3-1 grazie a un altro romanista: Osvaldo. - Vince ma senza birllare l'contro l', in un match valido per le qualificazioni al Mondiale 2014. Gli azzurri vanno in vantaggio all'11' grazie a un calcio di rigore generoso di. Poi crescono i padroni di casa che pareggiano alla mezz'ora con Mkhitaryan. Nel secondo tempo l'Italia soffre per il pressing degli armeni, ma poi sblocca il risultato prima cone poi chiude sul 3-1 grazie a un altro romanista:

PARTITA E PAGELLE Sembrava una di quelle partite da giocare con un solo occhio perché l'Armenia, senza falsa modestia di nessuno, non era e non è avversario del calibro degli azzurri. Ma quando si scende in campo con questo spirito lo sgambetto è dietro l'angolo. E così è stato.

Dopo una partenza a razzo degli uomini di Prandelli, con Montolivo in evidenza ma con la solita poca grinta nel concludere, e il rigore trasformato da Pirlo, l'Italia si è ammorbidita e quasi chiusa in un dormi-veglia preoccupante. L'Armenia ne ha approfittato per dare la scossa al match e pareggiare i conti.

Ma fosse solo questo il nostro ct potrebbe dormire sonni tranquilli. Invece, i padroni di casa hanno preso il toro (noi) per le corna e ci hanno fatti trottare a loro piacimento.

Copione, questo, che si è rivisto anche nei primi minuti del secondo tempo quando Buffon con la sua manona ha salvato risultato e figuraccia.

Da allora, però, si è vista una nazionale diversa. Con Giaccherini ed El Shaarawy si sono apprezzate discrete giocate. Gli armeni, piano piano, sono calati nella condizione atletica e si è visto il divario abissale di tasso tecnico.

La svolta è arrivata grazie a due romanisti: De Rossi e Osvaldo che di testa (entrambi e in meno di 20 minuti) hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a un arrabbiatissimo Cesare Prandelli.

Ora, i tre punti sono in tasca, così come i 7 totali nel girone. Ma certo contro la Danimarca martedì a San Siro ci vorrà ben altro spirito e soprattutto una maggiore attenzione in difesa. Sembrava una di quelle partite da giocare con un solo occhio perché lsenza falsa modestia di nessuno, non era e non è avversario del calibro degli azzurri. Ma quando si scende in campo con questo spirito lo sgambetto è dietro l'angolo. E così è stato.Dopo una partenza a razzo degli uomini di, conin evidenza ma con la solita poca grinta nel concludere, e il rigore trasformato da Pirlo, l'Italia si è ammorbidita e quasi chiusa in un dormi-veglia preoccupante. L'Armenia ne ha approfittato per dare la scossa al match e pareggiare i conti.Ma fosse solo questo il nostro ct potrebbe dormire sonni tranquilli. Invece, i padroni di casa hanno preso il toro (noi) per le corna e ci hanno fatti trottare a loro piacimento.Copione, questo, che si è rivisto anche nei primi minuti del secondo tempo quandocon la sua manona ha salvato risultato e figuraccia.Da allora, però, si è vista una nazionale diversa. Conedsi sono apprezzate discrete giocate. Gli armeni, piano piano, sono calati nella condizione atletica e si è visto il divario abissale di tasso tecnico.La svolta è arrivata grazie a due romanisti:che di testa (entrambi e in meno di 20 minuti) hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a un arrabbiatissimo Cesare Prandelli.Ora, i tre punti sono in tasca, così come i 7 totali nel girone. Ma certo contro lamartedì a San Siro ci vorrà ben altro spirito e soprattutto una maggiore attenzione in difesa. LE PAGELLE De Rossi 7 Doveva essere, almeno sulla carte l'ItalJuve, ma si è trasformata nell'ItalRoma visto che oltre a lui segna anche Osvaldo. Già, perché se nel suo club De Rossi non convince (Zeman), con la maglia azzurra è protagonista assoluto. Buffon 7 Sicuro, come sempre è ancora in grado di mettere da solo in salvo una partita. Magistrale la parata su Mkhitaryan. Bonucci 5 Soffre tantissimo in copertura e molte delle occasioni armene sono "colpa" sua. E' spesso in ritardo e sembra giocare su un altro campo. C'è bisogno di una bella sveglia o al massimo in un caffè... doppio. Montolivo 6 Inizio dinamico ma chiusura lenta. Si fa vedere spesso con giocate di pregio ma quando è il momento di concludere sembra che gli passi la voglia. Pirlo 6,5 Solito leader. Si risparmia per un bel pezzo di gara e poi Prandelli lo richiama. Saranno stati questi gli accordi presi con Conte.

LE FORMAZIONI ARMENIA-ITALIA 1-3

Armenia (4-4-1-1): Berezovsky 6, Aleksayan 6, Arzumanyan 5.5, Mkoyan 5, Aktar Yedigaryan 6, Ozbiliz 6.5, Artar Yedigaryan 6 (19' st Manucharyan sv), Mkrtchyan 5, Manoyan 6,5 (30' st Sarkisov sv), Mkhitaryan 7, Movsisyan 6. A disp.: Kasparov, Hartyunyan, 13 Hovhannsyan, Hambardzumyan, Vaskanyan, Malakyan, Badoyan, Yuspashyan, Muradyan. All.: Minasyan 6

Italia (4-3-1-2): Buffon 7, Maggio 6,5, Barzagli 6, Bonucci 5, Criscito 6, De Rossi 7, Pirlo 6.5 (29' st Giaccherini sv), Marchisio 5.5, Montolivo 6 (43' st Candreva sv), Giovinco 5,5 (15' st El Shaarawy 6), Osvaldo 6,5. A disp.: De Sanctis, Sirigu, Abate, Balzaretti, Chiellini, Verratti, Diamanti, Destro, Gilardino. All.: Prandelli 6

Arbitro: Strahonja (Croazia)

Marcatori: 11' Pirlo (rig. I), 28' Mkhitaryan (A), 19' st De Rossi (I), 36' st Osvaldo (I)

Ammoniti: Mkoyan (A), Bonucci (I), Giovinco (I), Yedigaryan (A), Mkrtchyan (A), Manucharyan (A), Aleksanyan (A)

Espulsi: - Berezovsky 6, Aleksayan 6, Arzumanyan 5.5, Mkoyan 5, Aktar Yedigaryan 6, Ozbiliz 6.5, Artar Yedigaryan 6 (19' st Manucharyan sv), Mkrtchyan 5, Manoyan 6,5 (30' st Sarkisov sv), Mkhitaryan 7, Movsisyan 6. A disp.: Kasparov, Hartyunyan, 13 Hovhannsyan, Hambardzumyan, Vaskanyan, Malakyan, Badoyan, Yuspashyan, Muradyan. All.: Minasyan 6Buffon 7, Maggio 6,5, Barzagli 6, Bonucci 5, Criscito 6, De Rossi 7, Pirlo 6.5 (29' st Giaccherini sv), Marchisio 5.5, Montolivo 6 (43' st Candreva sv), Giovinco 5,5 (15' st El Shaarawy 6), Osvaldo 6,5. A disp.: De Sanctis, Sirigu, Abate, Balzaretti, Chiellini, Verratti, Diamanti, Destro, Gilardino. All.: Prandelli 6Arbitro: Strahonja (Croazia)Marcatori: 11' Pirlo (rig. I), 28' Mkhitaryan (A), 19' st De Rossi (I), 36' st Osvaldo (I)Ammoniti: Mkoyan (A), Bonucci (I), Giovinco (I), Yedigaryan (A), Mkrtchyan (A), Manucharyan (A), Aleksanyan (A)Espulsi: -

LA CRONACA DEL MATCH 47' st Triplice fischio. ARMENIA-ITALIA 1-3

37' st GOL ITALIA grazie a un colpo di testa di Osvaldo

35' st Progressione di Maggio con assist per El Shaarawy con Arzumanyan che salva quasi sulla linea di porta

32' st Buona combinazione Marchisio-Giaccherini con quest'ultimo che non trova la porta

30' Grave errore di Bonucci e Italia che rischia di capitolare

21' Subito il Faraone ma con palla che carambola oltre la traversa

19' GOL ITALIA con De Rossi su cross di Pirlo

16' st Punizione di Pirlo debole, poi sinistro di Criscito a fil di palo

12' st Grandissima parata di Buffon su Manoyan

9' st L'Italia chiede un altro rigore per fallo di mano ancora di Mkoyan

6' st Bella azione personale di Giovinco che fa tutto bene tranne il tiro in porta

1' st Subito con aggressività i padroni di casa con Yedigaryan

1' st Nessun cambio per gli azzurri. Partono i secondi 45 minuti

46' Dopo un minuto di recupero si va negli spogliatoi. ARMENIA-ITALIA 1-1

45' Occasionissima sprecata da Montolivo che in girata non trova nemmeno la porta

42' Tiro dalla lunga distanza, ma centrale, di Arzumanyan

40' Torna a farsi pericolosa anche l'Italia con Giovinco

38' L'Armenia ora ci crede e si fa vedere dalle parti di Buffon con Ozbiliz

33' Ancora Italia da calcio da fermo questa volta con Giovinco

28' GOL ARMENIA con Mkhitaryan

27' Altra azione insidiosa degli azzurri. Cross di Pirlo, Bonucci viene trattenuto in area e Osvaldo non concretizza

23' Pallone che balla nell'area piccola e apprensione per Buffon. Nulla di fatto per gli armeni

20' Italia padrona totale del campo

15' Punizione insidiosa di Ozbiliz. Buffon manda in corner

11' GOL ITALIA, Pirlo su rigore

10' Calcio di rigore per l'Italia per fallo di mano di Mkoyan

8' Montolivo fa l'altruista e invece di piazzare il destro, cerca il cross verso l'aera piccola

6' Punzione verso il sette di Pirlo con il portiere avversario che si esalta

4' Parte bene l'Italia. Giovinco per Osvaldo che si gira e tira senza forza

1' Tutto pronto. Fischio d'inzio, si parte

SAVERIO GRIMALDI