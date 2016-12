Italia, la febbre ferma Balotelli

non ce la fa. L'attaccante delsi è svegliato ancora con la febbre e, dopo un breve consulto con il medico dellaCastellacci, è stato deciso che non scenderà in campo, questa sera, contro l'. Al suo postofarà giocarein coppia con. Allarme rientrato per il bomber della Roma che sarà del match nonostante la botta rimediata nella rifinitura.

Il ct è fiducioso in vista della partita: "Sono sicurissimo, già contro l'Armenia", ha dichiarato in un'intervista a RaiSport.ha parlato del momento di alcuni azzurri: "Una partita del riscatto per? E' vero, questa volta non ho avuto alcun bisogno di dare stimoli particolari ai ragazzi. Erano carichi per conto loro, e hanno fatto allenamenti particolarmente intensi. Ho sempre sostenuto che la maglia azzurra ha un gran potere, quello di rigenerare i giocatori punti dalle critiche".

Tra i più brillanti Marchisio: "E' uno dei giocatori che mi ha colpito maggiormente, per la sua capacita' di fare la fase offensiva, quella difensiva, e anche di andare in gol". Una battuta anche su Balotelli, fuori con l'Armenia non per motivi disciplinari ma per colpa di un attacco influenzale: Mario è un giocatore che deve dimostrare ogni giorno quel che vale: in un certo senso, per lui gli esami non finiscono mai".