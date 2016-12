Nazionale, Prandelli gioca in difesa con le polemiche

foto SportMediaset Correlati Balotelli influenzato, Osvaldo acciaccato

Buffon: "Nessuna lite con Cassano" 19:40 - Alla vigilia della gara con l'Armenia, Prandelli risponde alle polemiche legate a Ranocchia, tirato in ballo nell'inchiesta sul calcioscommesse: "Ci sono altri giocatori indagati che giocano, non possiamo condannare le persone prima della giustizia". Sui presunti allenamenti differenziati riservati agli juventini: "Inventano situazioni che non esistono e che fanno male al calcio. Ai giocatori abbiamo sempre detto di venire con i 'compiti'". - Alla vigilia della gara conrisponde alle polemiche legate a, tirato in ballo nell'inchiesta sul calcioscommesse: "Ci sono altri giocatori indagati che giocano, non possiamo condannare le persone prima della giustizia". Sui presunti allenamenti differenziati riservati agli: "Inventano situazioni che non esistono e che fanno male al calcio. Ai giocatori abbiamo sempre detto di venire con i 'compiti'".

Il c.t. azzurro non ha gradito le insinuazioni di un trattamento speciale nei confronti dei giocatori della Juventus: "Queste sono le cose che non fanno bene al calcio, quando si inventano situazioni e polemiche che non esistono. Ai giocatori, da quando ci sono, abbiamo sempre detto di venire con i 'compiti, per capire come devono recuperare. Le convocazioni ci sono di lunedì e se vengono sapendo già cosa devono fare siamo un pezzo avanti. Nel momento in cui abbiamo recuperato i giocatori è mia responsabilità fare allenamenti con l'intensità giusta".



Per quanto riguarda la gara con l'Armenia, Prandelli ha fiducia negli azzurri e, in particolare, punta su Balotelli: "Mi aspetto un'Italia consapevole del fatto che ci stiamo giocando tanto. Serviranno ritmi alti per sfruttare le nostre qualità. Queste sono partite che possono dare una svolta al nostro cammino. Siamo stati inseriti in un girone non semplice, siamo i vicecampioni d'Europa ma dobbiamo scendere sempre in campo pensando che stiamo affrontando squadre difficili. La Bulgaria - aggiunge - ci ha ricordato che non ci sono gare semplici. Da Balotelli ho avuto le risposte che cercavo, l'ho visto bene. E' stato concentrato in questa settimana, abbiamo parlato molto di posizioni, di distanze tra i reparti, di situazioni di gioco. Solo di calcio, non di altro. Si è allenato con concentrazione. Quella non la trovi in partita se non sei preparato, dunque è un buon elemento per avere fiducia in lui".



BOTTA IN ALLENAMENTO PER OSVALDO, INFLUENZA PER BALOTELLI

Candidato a una maglia da titolare in coppia con Balotelli, Osvaldo si è fatto male durante la partitella di rifinitura in uno scontro con Sirigu. L'attaccante giallorosso ha rimediato una botta sulla tibia sinistra e ha lasciato il campo zoppicando con una smorfia di dolore. Il dottor Castellacci ha poi rassicurato tutti sulle sue condizioni: "Solo una tacchettata sulla tibia destra, dolorosa, noiosa ma niente di preoccupante".



SuperMario, invece, è stato colpito dalla febbre. Il giocatore è sceso in campo per l'allenamento ma non è al meglio: "Non c'è niente di preoccupante - ha detto Castellacci -. E' una banale sindrome influenzale, vediamo come risponderà stanotte. Ci sono stati due-tre ragazzi che hanno avuto problemi influenzali e oggi (giovedì, ndr) forse lui è nel pieno della crisi, può darsi che stanotte possa recuperare".