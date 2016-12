Scommesse: il bacio alla scatola

foto SportMediaset 19:46 - Dall'inchiesta sul calcioscommesse riguardante la società del Bari emerge una testimonianza che racconta un rituale abbastanza particolare: i soldi della presunta combine con la Salernitana vennero messi in una scatola delle scarpe. Prima di distribuire a ogni calciatore la sua parte di denaro, i giocatori del Bari, come racconta la Repubblica, si disponevano in cerchio e uno alla volta baciavano la scatola, per poi passarsela di mano in mano. - Dall'inchiesta sulriguardante la società del Bari emerge una testimonianza che racconta: i soldi della presunta combine con la Salernitana vennero messi. Prima di distribuire a ogni calciatore la sua parte di denaro, i giocatori del Bari, come racconta la Repubblica, si disponevano in cerchio e uno alla volta, per poi passarsela di mano in mano.

"La storia della scatola da scarpe", così era chiamata dal calciatore che ne ha dato testimonianza. Una sorta di rito giustificato anche dall'entusiasmo dei giocatori che ottenevano soldi liquidi, visto che in quel periodo il Bari era in difficoltà e da tempo non gli garantiva lo stipendio, ma probabilmente anche dalla voglia di farsi coraggio e di fare gruppo.



Questo racconto, del bacio dei giocatori alla scatola contenente le mazzette, ha destato grande stupore negli inquirenti, soprattutto per il fatto che comportamenti come questo ricordano alcuni elementi tipici del codice malavitoso.