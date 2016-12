Pallone d'Oro, ecco gli italiani in corsa

- Anticipazione de La Gazzetta dello Sport sugli italiani che compariranno nella lista del. Sono infatti sei. Si tratta di. Nessuno di loro è comunque favorito per la vittoria finale. In pole ci sono i soliti Messi e Ronaldo con Inesta a far da terzo incomodo. Sei anche gli allenatori azzurri in lizza:

Gli azzurri in lista, come già spiegato, non andranno a premio perché il divario con giocatori come Messi e CR7 è quasi incolmabile, ma è comunque un segno positivo. Per ora in corsa ci sono ben 53 giocatori che il prossimo 30 ottobre passeranno a 23.

Balotelli, Buffon e Pirlo sono i tre giocatori che hanno più possibilità di andare avanti. Una postilla giusta va fatta per gli allenatori. Non compare il nome di Antonio Conte. La Fifa, pare chiaro, non si è voluta sporcare le mani con la complicata situazione del tecnico, ancora squalificato per la vicenda del Calcioscommesse.



VOTA IL SONDAGGIO