Agnelli: "Calciopoli? Zero prove"

Conte, sconto di sei mesi sulla squalifica 19:40 - A Londra per il meeting 'Leaders in football', Andrea Agnelli si è espresso sulla squalifica di Antonio Conte: "Mi è bastato parlare due minuti con lui per capire subito la sua innocenza", le parole del presidente della Juve, che poi è tornato su Calciopoli: "Le conclusioni sono basate su fatti presunti, non esiste una singola prova contro di noi. Una Corte di giustizia ha detto che la stagione 2005/2006 non è stata influenzata in alcun modo".

Su Calciopoli, che costò alla Juventus la retrocessione in Serie B, Agnelli interviene in maniera decisa: "Le conclusioni sono basate su fatti presunti, non esiste una singola prova contro di noi. La decisione si basa sull'articolo 1 relativo al comportamento sportivo. La conclusione è stata che se ti comporti antisportivamente 3 volte hai commesso un illecito, ma non ci sono prove, solo fatti presunti. C'è una Corte di giustizia che ha detto che la stagione 2005/2006 non è stata influenzata in alcun modo, ed un'altra corte ha stabilito che la stagione precedente non è mai stata sotto indagine".



Nel convegno tenutosi all'interno dello stadio del Chelsea, lo Stamford Bridge, il presidente bianconero ha toccato anche il tema del fair play finanziario: "La Juventus da tempo si sta si sta adeguando, spero lo facciano anche le altre squadre europee. I nostri obiettivi? La Champions League è la manifestazione più prestigiosa del continente e noi, per la nostra storia, dobbiamo cercare di vincerla".