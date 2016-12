Ibra: "Pronto ad aiutare il Milan"

foto SportMediaset Correlati Lo stop di Raiola: "Non si muove"

Ibra: "Capello e Mou sono i migliori"

Ibra: inizio da record 14:14 - Pura follia, ma le parole di Zlatan Ibrahimovic vanno riportate e fanno rumore. L'attaccante svedese del Psg, dal ritiro della sua Nazionale, apre a un clamoroso ritorno: "Il Milan è uno dei club in cui vorrei tornare, se potessi scegliere oggi. Di solito non si torna in una vecchia squadra ma vorrei tornare al Milan. Mi auguro che la squadra faccia bene e torni al successo. Se il Milan ha bisogno di aiuto, allora sanno dove trovarmi". - Pura follia, ma le parole divanno riportate e fanno rumore. L'attaccante svedese del, dal ritiro della sua Nazionale, apre a un clamoroso ritorno: "Il Milan è uno dei club in cui vorrei tornare, se potessi scegliere oggi. Di solito non si torna in una vecchia squadra ma vorrei tornare al Milan. Mi auguro che la squadra faccia bene e torni al successo. Se il Milan ha bisogno di aiuto, allora sanno dove trovarmi".

E' una situazione tutta nuova per il bomber di Malmoe che, dopo ogni passaggio di maglia, non ha mai usato parole al miele per il suo recente passato. Dalla Juve al Barcellona. Ora, invece, le 'sviolinate' per i rossoneri non fanno altro che aumentare il rimpianto dei tifosi milanesi. Ibra ha voluto ribadire un concetto già noto: "Voglio il meglio per il Milan, stavo molto bene lì, mi sono sentito come a casa. E' un club fantastico. Mi auguro che la squadra faccia bene e torni al successo, posso solo sperare che tutto funzioni per il meglio". Il suo ritorno sotto la Madonnina con la maglia del Diavolo è attualmente impossibile, e lo sarà ancora per molti anni.