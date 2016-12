Disciplinare, deferiti Conte e De Laurentiis

foto SportMediaset Correlati Livorno-Spezia, il caso si sgonfia 17:29 - Juve e Napoli nel mirino del Procuratore federale Palazzi. Deferiti alla Disciplinare il tecnico bianconero Conte per aver espresso "giudizi e rilievi lesivi della reputazione e dell'operato degli Organi di Giustizia Sportiva" nella conferenza stampa del 23 agosto; il presidente azzurro De Laurentiis per la mancata partecipazione della squadra alla premiazione della Supercoppa e per aver minacciato un giornalista in Lega. Deferiti anche i due club. nel mirino del Procuratore federale. Deferiti alla Disciplinare il tecnico bianconeroper aver espresso "giudizi e rilievi lesivi della reputazione e dell'operato degli Organi di Giustizia Sportiva" nella conferenza stampa del 23 agosto; il presidente azzurroper la mancata partecipazione della squadra alla premiazione dellae per aver minacciato un giornalista in Lega. Deferiti anche i due club.

Il procedimento nei confronti di Conte ha origine dalla conferenza stampa del 23 agosto, successiva alla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Federale sul calcioscommesse: con le sue dichiarazioni avrebbe adombrato "dubbi sulla imparzialità delle decisioni rese e sull'operato dell'Ufficio della Procura Federale".



Due i deferimenti ascritti al presidente del club partenopeo De Laurentiis: il primo "per aver dato disposizione di non far partecipare la propria squadra alla cerimonia di premiazione della Supercoppa di Lega 2012-13 e per aver espresso pubblicamente rilievi atti a ledere il prestigio del direttore di gara"; il secondo "per avere, presso la sede della Lega Calcio, in occasione del Consiglio di Lega del 4 luglio 2012, proferito espressioni offensive nei confronti dei giornalisti presenti e minacciose nei confronti del giornalista Andrea Longoni". Deferite le società coinvolte per responsabilità oggettiva.