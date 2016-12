Mancini junior è diventato un caso in Spagna

è un caso, tanto che pure "El Pais", uno dei principali quotidiani spagnoli, ha pubblicato sul proprio sito un articolo a lui dedicato. Il figlio dell'allenatore del, Roberto, è in forza al Real Valladolid dal 27 luglio 2012, ma non ha ancora trovato spazio neppure nella squadra riserve. Ufficialmente perché manca un documento, ma qualcuno ha cominciato a dubitare su capacità e stile di vita del ventenne.

Sotto osservazione di "El Pais" una macchina, l' Audi Q5, che i coetanei non possono permettersi, un appartamento nel centro della cittadina spagnola ("Pago l'affitto con il mio stipendio") in cui vive con la fidanzata inglese e, addirittura, un personal trainer che lo allena a parte quotidianamente. Il centrocampista, dopo essere stato nelle giovanili di Lazio, Inter e Manchester City, si è staccato dalla figura paterna e ha tentato fortuna prima al Fano e ora in Spagna. Ma a Valladolid è ancora un oggetto misterioso. Il presidente del club, Carlos Suarez, ha giustificato il suo mancato utilizzo in campo aggrappandosi a questioni burocrotiche: "Ma speriamo che in questo mese tutto si risolva".

Le malelingue hanno già cominciato a ricordare che Mancini jr. è stato ingaggiato dal Valladolid dopo che era stato visionato un solo video del calciatore. Un video che raccoglieva il meglio del suo repertorio: forse troppo poco per garantirgli un anno di contratto.

Andrea Mancini, però, sembra voler dare battaglia: "Questa è una buona occasione per me. Il mio agente Paco Casal mi ha detto che il club ha lanciato molti giovani calciatori. Il mio obiettivo è quello di debuttare in prima squadra, almeno in Coppa". E intanto continua ad allenarsi con i compagni, senza giocare. Solo un problema di documenti?