Scommesse, guai anche per Ranocchia

foto SportMediaset 13:40 - Guai in vista per Andrea Ranocchia. Il difensore dell'Inter presto potrebbe tornare sotto i riflettori per l'inchiesta della Procura di Bari sulle combine Bari-Treviso del 2008 e Salernitana-Bari del 2009. Il centrale, allora 21enne, insieme a tutta la squadra del Bari avrebbe preso parte a una partita truccata, ma non avrebbe voluto i soldi e li avrebbe regalati. Ma non è tutto qui: nelle carte spunta ancora il nome di Antonio Conte. - Guai in vista per. Il difensore dell'Inter presto potrebbe tornare sotto i riflettori per l'inchiesta dellasulle combinedel 2008 edel 2009. Il centrale, allora 21enne, insieme a tutta la squadra delavrebbe preso parte a una partita truccata, ma non avrebbe voluto i soldi e li avrebbe regalati. Ma non è tutto qui: nelle carte spunta ancora il nome di

Le indagini, partite dalle rivelazioni di Vittorio Micolucci a Stefano Palazzi e da quelle di Andrea Masiello al pm Angelillis, sono ormai a buon punto e da mesi gli inquirenti hanno messo a fuoco le due combine acclarate. Ora si tratta solo di capire i dettagli e chiarire il coinvolgimento delle persone tirate in ballo. L'accusa a carico di oltre 20 ex giocatori del Bari è pesanti: l'intera squadra è infatti indagata per frode sportiva.



Fondamentali, nella ricostruzione dei fatti, alcuni verbali collaborativi. Vere e proprie confessioni che, solo per fare i nomi più eclatanti, gettano ombre sui vari Gillet, Barreto, Santoruvo, De Vezze, Belmonte, Parisi e anche, appunto, Andrea Ranocchia. L'inchiesta gira attorno a due match truccati. Tutto inizia con Bari-Treviso del maggio del 2008. I veneti, in difficoltà, grazie all'ex Pianu chiedono un favore al Bari e, nonostante il parere contrario di alcuni giocatori, lo ottengono.



La stessa situazione si ripete l'anno successivo. A chiedere la combine, questa volta è la Salernitana, a rischio retrocessione. Il Bari è già promosso e le tifoserie sono gemellate. I calciatori del Bari, dopo una riunione plenaria in palestra, si accordano e la partita viene venduta per 160mila euro. I soldi, stando alla ricostruzione della Procura, vengono poi spartiti tra i componenti della rosa con qualche distinguo. Gazzi sarebbe l'unico ad aver rifiutato, ma forse anche Barreto avrebbe preso le distanze (ad entrambi sarebbe andato comunque un computer per garantirsi il silenzio sull'accordo).



Tutti gli altri avrebbero invece preso 5-6mila euro a testa. Con qualche distinguo, appunto. Ranocchia, infatti, è giovane e i soldi non li vuole. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il difensore dell'Inter avrebbe preso la busta, ma poi avrebbe regalato i soldi al factotum Angelo Iacovelli. Un dettaglio confermato anche da alcune intercettazioni ambientali, che confermerebbero dunque ancora una volta la combine e il coinvolgimento del centrale. Dopo le indagini sottotraccia, le voci di corridoio dalla Procura, l'indagine di Bari sarebbe agli sgoccioli e la tempesta ormai pare molto vicina.