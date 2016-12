Calcioscommesse, Manganelli lancia l'allarme

foto SportMediaset Correlati Genoa-Siena: Sculli squalificato 22:25 - "Alcune cose scorrette sono venute fuori, altre stanno per uscire e porteranno a ulteriori risposte, se possibile ancora più clamorose". Il capo della Polizia, Antonio Manganelli, è tornato sul caso calcioscommesse esprimendo le sue preoccupazioni: "Non parliamo di calcio truccato tout court: non si scommette sul risultato di una partita, ma addirittura su chi calcerà il primo angolo. Anche così si può guadagnare molto denaro". - "Alcune cose scorrette sono venute fuori, altre stanno per uscire e porteranno a ulteriori risposte, se possibile ancora più clamorose". Il capo della Polizia,, è tornato sul casoesprimendo le sue preoccupazioni: "Non parliamo di calcio truccato tout court: non si scommette sul risultato di una partita, ma addirittura su chi calcerà il primo angolo. Anche così si può guadagnare molto denaro".

Intanto la Procura federale ha acceso i riflettori su Spezia-Legnano, gara di ritorno della finale play-off della Seconda Divisione Lega Pro 2009-2010, terminata con la promozione del club ligure. Secondo l'ex dirigente del Legnano Pino Padula, un rappresentante dello Spezia cercò di corrompere prima i giocatori del club lombardo e poi l'arbitro Roberto Bagalini (atteso venerdì prossimo in Procura). Su questo oggi gli investigatori federali hanno ascoltato l'ex allenatore del Legnano Giuseppe Scienza, l'ex direttore sportivo Luigi Abbate e l'ex calciatore Alessandro Monticciolo, mentre giovedì saranno interrogati il medico del club lombardo Luigi Valcarenghi e Aldo Jacopetti, ex direttore generale dello Spezia. Il pomeriggio si è chiuso con un lungo vertice nel quale il procuratore Stefano Palazzi ha fatto il punto con i suoi collaboratori sullo stato d'avanzamento delle indagini: a breve la Procura dovrebbe definire i deferimenti del filone napoletano, ormai chiuso, mentre da Cremona e Bari si attendono novità, come promesso anche da Manganelli.