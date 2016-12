Buffon: "Nessuna lite con Cassano"

foto SportMediaset Correlati Prandelli: "Il ciclo di Cassano non è finito"

Trattamento speciale per Pirlo 18:08 - Nessuna lite con Cassano. Il capitano della Nazionale, Gigi Buffon, fa chiarezza sulle voci che circolano da qualche tempo: "Screzi non ce ne sono stati. Si dice che noi senatori abbiamo contribuito alla sua esclusione? Quando queste voci avranno un nome e cognome, risponderemo". Il portiere interviene anche sul caso De Rossi, messo fuori da Zeman: "Non vedo niente di stravolgente, noi ce lo teniamo stretto e siamo felici che sia uno dei nostri". - Nessuna lite con. Il capitano della Nazionale,fa chiarezza sulle voci che circolano da qualche tempo: "Screzi non ce ne sono stati. Si dice che noi senatori abbiamo contribuito alla sua esclusione? Quando queste voci avranno un nome e cognome, risponderemo". Il portiere interviene anche sul caso, messo fuori da: "Non vedo niente di stravolgente, noi ce lo teniamo stretto e siamo felici che sia uno dei nostri".

Il capitano azzurro torna sulla mancata convocazione di Cassano: "Non sono sorpreso, nel senso che sono scelte che fa l'allenatore in base alle idee che ha. Credo che ieri Prandelli sia stato molto esauriente per quel che riguarda le motivazioni e non ha chiuso le porte in faccia ad Antonio". Dall'attaccante dell'Inter è un attimo passare a Balotelli: "Sappiamo tutti il valore di Mario, quello che può fare e può dare, come può incidere e ci aspettiamo tutti che queste qualità riesca a esprimerle in campo facendoci vincere le partite".



Buffon si esprime anche sulle frizioni tra Zeman e De Rossi, escluso dal boemo nell'ultima partita di campionato: "Non ci vedo niente di stravolgente, è capitato che per una domenica l'allenatore del suo club abbia deciso di tenerlo fuori ma credo che un valore come quello di De Rossi, un apporto come quello che riesce a dare lui prescinde da tutte le altre problematiche che si può portare dietro. Noi ce lo teniamo stretto e siamo felici che sia uno dei nostri". Sul tecnico della Roma: "Ha dimostrato di essere una persona coerente. Sicuramente è un personaggio. Come tale lo è diventato prima sul campo con dei meriti tangibili, perché ha fatto cose straordinarie nelle società in cui ha allenato, e poi di conseguenza per un certo modo di proporsi che probabilmente non eravamo nemmeno abituati ad avere. E ogni tanto si fa fatica a stargli dietro. Ma Zeman - continua - dimostra spesso di essere una persona coerente con quello che dice, fa quello che pensa. A volte può eccedere ma quando si parla sempre di certe tematiche, che sono anche delicate, è normale che ogni tanto si rischi qualche eccesso".



Il numero 1 della Juventus passa poi al campionato, dove insieme al Napoli può guardare tutti dall'alto: "Stiamo proseguendo nel cammino cominciato un anno e mezzo fa. La dirigenza ha rinforzato ulteriormente la squadra nel mercato estivo, è giusto pensare che la Juve possa giocare per il titolo fino alla fine. Il Napoli è una realtà nella quale l'allenatore ha inciso in maniera molto positiva. Ha un gioco consolidato e una rosa di prim'ordine a livello competitivo. Il fatto che non giochi la Champions League, alla fine, peserà. Noi però non cerchiamo alibi".



Buffon non si fida di Lazio e Inter: "Durante il campionato ci sono sempre sorprese. La prima è la Lazio, che sta facendo cose eccezionali e ha un allenatore intelligente, al passo con i tempi. Petkovic parla italiano meglio di tanti italiani. L'Inter ha deciso di ringiovanire la squadra ed è sulla strada giusta: se riuscirà a dare continuità alle prestazioni, potrà dare fastidio sino alla fine".