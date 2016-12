"Il ciclo di Cassano non è finito"

foto SportMediaset Correlati El Shaarawy conquista Prandelli 16:01 - Prandelli punta su Balotelli ma non nasconde di non aver gradito alcuni comportamenti: "Sono rimasto male che si sia operato nelle due settimane delle partite della Nazionale, ma l'ho convocato perché è un talento, lo dobbiamo seguire e dobbiamo capire se lui ha voglia di diventare un campione". Cassano ancora escluso: "Il suo ciclo in azzurro non è finito". Capitolo De Rossi: "Accusa pesante, punto sull'orgoglio". Su Criscito: "Una gioia riaverlo". punta suma non nasconde di non aver gradito alcuni comportamenti: "Sono rimasto male che si sia operato nelle due settimane delle partite della Nazionale, ma l'ho convocato perché è un talento, lo dobbiamo seguire e dobbiamo capire se lui ha voglia di diventare un campione".ancora escluso: "Il suo ciclo in azzurro non è finito". Capitolo"Accusa pesante, punto sull'orgoglio". Su: "Una gioia riaverlo".

Prandelli ha commentato l'esclusione dalla Roma di De Rossi e Osvaldo in occasione della gara contro l'Atalanta, giustificate dal tecnico Zeman con il fatto che in settimana non li aveva visti allenarsi bene. "L'accusa è pesante. In questo caso si punta sull'orgoglio e sulla professionalità di chi vuole dimostrare il contrario di quell'accusa. Qui in nazionale De Rossi e Osvaldo sono sempre stati disponibili, capaci di allenarsi anche due volte al giorno. Io mi immedesimo nei giocatori e penso che in Nazionale sia De Rossi che Osvaldo abbiano voglia di rimboccarsi le maniche e far vedere che certe preoccupazioni su di loro non sono vere. Ma rispetto ogni mio collega, le scelte di un tecnico di club sono sacre e legittime. Zeman? Ogni tecnico ha le sue ragioni, il polso della squadra. Avrà avuto i suoi motivi. Conoscendolo, potrebbe essere una provocazione. Anche altri finiscono in panchina - ha detto concludendo il discorso - Significa che li avremo più freschi".



Prandelli riabbraccia Criscito: "Ci siamo salutati ma non c'è stato tempo per parlare. Convocarlo non è stato una decisione sofferta e l'ho presa sia dal punto di vista tecnico che umano. Nel momento in cui la Procura di Genova ha archiviato l'avviso di garanzia, poteva essere chiamato. Per me è una gioia riaverlo qui, l'abbraccio dei compagni in campo cancellerà tutto".