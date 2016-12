Napoli, è la partenza migliore di sempre

E se l'alto tasso scaramantico impone ai tifosi partenopei di fare gli scongiuri, gli stessi tifosi - dando un'occhiata ai numeri - potranno rendersi conto, più di quanto non l'abbiano fatto al San Paolo o davanti alla tv, delle immense doti della loro squadra. Il Napoli, dopo la sosta, cercherà di prendersi in casa della Juve il primato solitario, ma la convivenza in testa alla classifica non appare così dannosa. Nelle prime 7 gare, gli azzurri hanno vinto sei volte, due delle quali in trasferta (0-3 a Palermo e 0-1 con la Samp). L'unico passo falso è quello di Catania (0-0), quando Mazzarri sgridò la squadra per aver mostrato qualche limite caratteriale. Da lì l'atteggiamento è cambiato, diventando quasi compulsivo verso la vittoria.

Come mai in passato: il Napoli fin qui ha vinto l'86% della gare disputate in A, percentuale di gran lunga superiore all'anno dell'ultimo scudetto (1989-90). Quel Napoli, con Maradona assoluto, protagonista, finirà il campionato davanti al Milan, ma nelle 7 partite inaugurali avrebbe raccolto "appena" il 71,5% di vittorie, frutto di 5 successi (Ascoli,Udinese, Verona, Fiorentina e lo stesso Milan) e 2 pareggi. Per un totale di 12 punti (era ancora l'epoca dei due punti). Facendo un ulteriore salto indietro, nell'altra stagione scudettata, quella '86-'87, le prime 7 gare parlavano di 4 vittorie (Brescia, Torino, Samp e Roma) e 3 pareggi. Maradona, con 4 gol, era il miglior marcatore azzurro, ma il Cavani attuale - già fermo a 6 - lo stacca. Questo Napoli può vincere e stracciare nuovi record. Anche senza Diego...