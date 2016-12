Ibrahimovic: inizio da record

foto SportMediaset 09:03 - Ha voluto subito dimostrare anche in Ligue One il suo valore, Zlatan Ibrahimovic: ben nove reti in sette partite di campionato, a cui si aggiunge anche il gol in Champions League nella prima giornata. Un inizio col turbo, già trafitte le difese di Lorient, Lilla, Tolosa, Bastia e ultima, in ordine di tempo, il Marsiglia. Lo svedese ha impresso fin da subito il suo marchio nel campionato francese: mai così bene, in carriera, nelle prime 7 giornate. - Ha voluto subito dimostrare anche inil suo valore, Zlatan Ibrahimovic: ben nove reti in sette partite di campionato, a cui si aggiunge anche il gol in Champions League nella prima giornata., già trafitte le difese di Lorient, Lilla, Tolosa, Bastia e ultima, in ordine di tempo,. Lo svedese ha impresso fin da subito il suo marchio nel campionato francese:in carriera, nelle prime 7 giornate.

Non gli era mai riuscito un avvio così forte, ma Ibrahimovic riesce sempre a stupire e anche in Francia è riuscito fin dalle prime partite a imporsi a suon di gol e di doppiette (già 4 nelle prime 7 giornate). Ha superato anche se stesso, nella passate stagioni lo svedese era sempre partito più lentamente dal punto di vista dei gol, solo all'Inter nel 2007 un avvio simile con 7 marcature nelle prime 7 partite di Serie A. Male al Milan, negli ultimi due anni, dove ha siglato solo due gol nelle prime 7 partite. Al Barca ne aveva fatti 5, così come nell'ultimo anno in nerazzurro agli ordini di Mourinho. Peggio ancora nell'ultimo anno con la Juventus, dove la prima rete è arrivata all'ottava giornata, e anche al primo anno di Inter con un solo squillo.