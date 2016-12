Messi-Ronaldo show, il Clasico finisce 2-2

foto SportMediaset 23:05 - Come nel più classico dei Clasici, Barcellona-Real finisce con un pareggione da leccarsi i baffi e la firma indelebile di Messi e Ronaldo. A rompere l'equilibrio è CR7 al 23'. Al 30' Messi sfrutta un errore di Pepe e trova l'1-1. Nella ripresa ancora la Pulce firma il sorpasso su punizione (61'), ma il vantaggio dura cinque minuti: verticalizzazione di Ozil per Ronaldo nello spazio e destro alle spalle di Valdes. Nel finale traversa di Montoya. - Come nel più classico dei Clasici,finisce con un pareggione da leccarsi i baffi e la firma indelebile di. A rompere l'equilibrio èal 23'. Al 30'sfrutta un errore die trova l'1-1. Nella ripresa ancora lafirma il sorpasso su punizione (61'), ma il vantaggio dura cinque minuti: verticalizzazione di Ozil per Ronaldo nello spazio e destro alle spalle di Valdes. Nel finale traversa di

LA PARTITA Barcellona-Real è una partita di un altro mondo. Non solo per le giocate di una qualità pazzesca che riescono a fare i vari Messi, Iniesta, Di Maria, Ozil o Ronaldo. Ma anche, e soprattutto, per la velocità alla quale tutto avviene. E' come guardare il calcio che verrà tra dieci anni. Sono avanti anni luce e ci spediscono indietro nel tempo questo spettacolo meraviglioso. E unico. In questo show i protagonisti assoluti sono Ronaldo e Messi, che hanno due marce in più degli altri. Il primo si aziona a sprazzi ma, quando lo fa, fa ammattire il povero Montoya. Il secondo è più continuo, è parte integrante di un gioco che si sviluppa come una ragnatela passando da Xavi a Iniesta fino a lui. L'uomo che deve buttare giù la carta che fa scopa mettendo fine al ballo.



Ecco, in questo senso Barcellona-Real è anche una danza, e si muove nel salone del Camp Nou ondeggiando armoniosamente. Balla Ronaldo sulle punte e infila Valdes con un sinistro micidiale. La musica è partita da un attimo ed è già rock. Il Barcellona resta un po' lì senza capire, Benzema sbatte sul palo un'occasione grande così, poi Pepe la combina grossa e Messi trova il millimetro giusto per infilare 1-1. Ci prova il Real e fa paura, risponde il Barcellona e Mourinho trema. Non c'è spazio per respirare, si viene e si va senza fare calcoli, senza misura, perfino un poco sgraziatamente.



Nella ripresa non cambia nulla se non l'andamento delle cose. Questa volta è Messi che mette la freccia infilando Casillas su punizione. Ed è il Barcellona che cavalca l'onda. Ma è un'onda corta, lunga cinque minuti, perché Ronaldo riappare dopo un sonnellino e rimette le cose a posto: 2-2 e via, come se non fosse mai cominciato nulla. Il centrocampo è un'ipotesi, non c'è più. E diventa attacco contro difesa come nelle partite tra bambini. Nell'ultimo assalto il Barcellona fa una cosa che non si riesce nemmeno a raccontare: tre, quattro passaggi di prima e palla sulla traversa. Casillas respira, il Real è salvo, ma è il Barça a sorridere. Il 2-2 serve a Vilanova, non aiuta Mourinho. Il Real resta a una distanza che sul campo non esiste. Otto punti, tantissimi, impossibili. Ma tant'è.



18' st - Finisce qui. Barcellona e Real chiudono sul 2-2 con le doppiette di Messi e Ronaldo. I blaugrana restano a +8 sui merengues

48' st - Occasione Barcellona. Iniesta in verticale per Pedro che salta Pepe rientrando, ma non trova la porta

45' st - Sono tre i minuti di recupero. E' assedio blaugrana

45' st - Punizione per il Barcellona da poco oltre il limite. Batte Xavi, deviazione e corner

43' st Occasione per il Barcellona. Adesso i blaugrana dominano. Grande azione alla mano che porta al tiro Montoya. La conclusione finisce sulla traversa

42' st - Incredibile veronica di Sanchez che salta Xabi Alonso. Il fallo sarebbe da giallo, ma l'arbitro grazia il madridista che doveva essere espulso

41' st - Occasione per il Barcellona. Stavolta Messi sbaglia clamorosamente lo scarico su Pedro in un contropiede due contro due

40' st - Batte Xabi Alonso sul secondo palo dove trova Higuain che colpisce malissimo

39' st - Ronaldo salta di tacco Montoya e si prende un fallo sulla sinistra dell'area di rigore

38' st - Xavi la mette sul secondo palo da corner, ma la difesa del Real respinge

37' st - Pepe in ripiegamento di testa la mette in angolo

36' st - Ultimi dieci minuti del match. Non rallenta nessuno, si gioca per vincere

32' st - Non si respira più: il centrocampo è un'ipotesi e si vola da una parte all'altra senza trovare ostacoli fino ai 30 metri. Ogni azione è una potenziale occasione da gol

32' st - Sul ribaltamento di fronte ci prova Higuain, che tira da posizione impossibile ma impegna Valdes

31' st - Occasione Barcellona. Messi ci prova ancora su punizione, ma stavolta sbaglia la mira

29' st - Messi per Iniesta che la mette dentro pericolosamente. Interviene in angolo Marcelo. Dal corner nulla di fatto

26' st - Dopo i fuochi d'artificio la partita si è rallentata leggermente. Comanda il Barça ma non affonda

21' st - GOL DEL REAL MADRID: 2-2 Ronaldo. Lancio in verticale di Ozil a bucare la difesa del Barcellona: CR7 a tu per tu con Valdes non sbaglia

20' st - Angolo per il Real, niente di fatto. Resta a terra Ronaldo in area dopo aver tentato la rovesciata

18' st - Adesso il Barcellona vola negli spazi lasciati dal Real. Altra protesta per un intervento in area, ma questa volta l'intervento di Ramos sembra pulito. In compenso aumenta l'agonismo e aumentano i contrasti duri

16' st GOL DEL BARCELLONA: 2-1 Messi. L'argentino infila su punizione Casillas

15' st - Punizione da ottima posizione, batte Messi...

14' st - Discesa libera di messi, Xabi Alonso lo ferma fallosamente rischiando il rosso

10' st - Punizione da buona distanza: tira Ronaldo, palla sul muro

9' st - Busquets si becca il giallo per un fallo su Ronaldo lanciato verso la porta del Barça

6' st - Questa volta è il Barcellona che reclama un rigore per un fallo di Pepe su Iniesta. L'arbitro lascia correre, ma il fallo c'era eccome

3' st - E' il Real a fare la partita. Magia sulla sinistra di Ozil che salta con un tacco Montoya ma sbaglia poi il cross

1' st - Partenza a razzo. Da una parte protesta di Ozil per un dubbio fallo in area, sul ribaltamento di fronte Messi non trova Iniesta per un niente

1' st - Si riparte. Nessun cambio nell'intervallo



46' - Finito il primo tempo. Risultato sostanzialmente giusto anche per il numero di occasioni create. Ritmi altissimi, chi tiene fino al 90' vince

45' - Un minuto di recupero, poi tutti negli spogliatoi

44' - Occasionissima per il Barcellona. Jordi Alba va via bene a sinistra e serve Iniesta, che non controlla benissimo e non riesce a trovare il tempo per il tiro perché anticipato da Sergio Ramos

43' - Uno pari anche nei cartellini. Giallo a Xabi Alonso per un fallo su Messi

39' - Primo cartellino della partita: se lo prende Pedro per un intervento scomposto su Sergio Ramos

33' - Barcellona e Real se le danno di santa ragione nel senso che giocano a viso aperto lasciando molti spazi

30' - GOL DEL BARCELLONA: 1-1 Messi. Su un cross dalla destra paperone di Pepe che lascia via libera a Messi. Gol da due passi

28' - Il Barcellona ha superato il momento peggiore e ora sta uscendo di nuovo. Due angoli consecutivi per i blaugrana e niente di fatto

25' - Occasione pazzesca per il Real. Barça in bambola: Benzema da due passi colpisce il palo e sulla respinta Di Maria non trova la porta per una questione di centimetri. Mourinho è una furia

24' - Era qualche minuto che il Barcellona era in difficoltà. I blaugrana non riescono più a tenere il pallone e a palleggiare come loro consuetudine e soffrono da morire

23' - GOL DEL REAL: 0-1 Ronaldo. Alla prima occasione CR7 punisce il Barcellona con un sinistro da buona posizione su servizio di Benzema

22' - Adesso è il Real a fare la partita. Barcellona in difficoltà

15' - Pepe rischia un dribbling in difesa e per poco non si fa togliere il pallone da Fabregas. Cesc sarebbe stato a tu per tu con Casillas

13' - Occasione del Real. Bella azione ariosa con il francese che, al volo, non trova la porta da buona posizione su un cross dalla destra

6' - Di Maria ci prova dalla distanza ma non trova la porta

2' - Possesso palla, come al solito, del Barcellona. Il Real aspetta per ripartire. Messi non riesce a controllare un buon pallone e si perde un'azione offensiva del Barcellona

1' - Il Clasico è cominciato ed è subito Real. Ronaldo di testa la mette a lato non di moltissimo



Prepartita - Tutto pronto per il Clasico. Barcellona a sorpresa con il 3-4-3, Jordi Alba sull'out sinistro e Adriano a centrocampo. Nel Real la punta è Benzema

IL TABELLINO BARCELLONA-REAL MADRID 2-2

Barcellona (3-4-3): Valdes 6; Dani Alves 5,5 (28' Montoya 5,5), Mascherano 6, Jordi Alba 5; Xavi 6,5, Busquets 6, Iniesta 7, Adriano 5; Messi 7,5, Fabregas 6 (17' st Sanchez 6), Pedro 6,5. A disp.: Pinto, Song, Bartra, Villa, S. Roberto. All.: Vilanova

Real Madrid (4-2-3-1): Casillas 5,5; Arbeloa 6, Pepe 5,5, Sergio Ramos 6, Marcelo 6; Khedira 6, Xabi Alonso 5,5; Di Maria 5,5 (42' st Essien sv), Ozil 6,5 (35' st Kakà sv), Ronaldo 7; Benzema 5 (17' st Higuain 5,5). A disp.: Adan, Coentrao, Albiol, Modric. All.: Mourinho

Arbitro: Carlos Delgado Ferreiro

Marcatori: 23' e 21' st Ronaldo (R), 30' e 16' st Messi (B)

Ammoniti: Pedro, Busquets (B), Xabi Alonso, Ozil, Pepe, Arbeloa (R)

Espulsi: -

ALESSANDRO FRANCHETTI