"E' l'Inter la favorita del derby"

Inter favorita nel derby: scaramanzia Allegri. "Credo che il derby sia una partita diversa dalle altre, in cui non c'è un favorito anche se di solito lo è chi è avanti in classifica: ora i nerazzurri sono avanti 5 punti quindi i favoriti sono loro - ha detto il tecnico del Milan alla vigilia - Dobbiamo essere molto più furbi di loro. Non invidio niente all'Inter. El Shaarawy come Sheva? Sono diversi". A Cassano: "Sai quante cose dovrei dire io...".

"Gradirei passare una bella sosta e fare un bel risultato domani, sarebbe importante - ha proseguito Allegri alla vigilia - Il derby è sempre difficile e in più troviamo una squadra di grande esperienza a livello internazionale: Cambiasso, Zanetti, Samuel, Milito, Cassano... tutti giocatori con battaglie alle spalle. E' una squadra molto furba, esperta. Per vincere campionati e champions ci vuole anche la furbizia, a volte bisogna capire che è il momento di non prendere gol e questo si acquisisce con l'esperienza. L'Inter ha riposato di meno dopo l'impegno in Europa League? Stramaccioni ha lasciato a casa 5-6 titolari in vista del derby, lo ha detto lui. Giustamente, è una partita molto importante".



Allegri non esclude il ricorso alla difesa a tre: "Mercoledì abbiamo finito la partita facendo la difesa a tre, l'avevamo provata da un po' di tempo, ci sono situazioni in cui si deve giocare in modo diverso. Valuterò domani, l'Inter credo che giochi con lo stesso sistema di gioco delle ultime volte e dovrò valutare o pensare come potrebbe andare la partita". Non ancora sciolto il ballottaggio fra Pazzini e Bojan per una maglia da titolare: "Dire ora se gioca uno o l'altro è molto difficile, devo valutare se uno mi serve di più dall'inizio o a partita in corso". Titolarissimo El Shaarawy: "Shevchenko? Credo che abbia caratteristiche diverse - ha detto ancora il tecnico rossonero - E' all'inizio della sua carriera, deve dimostrare di poter rimanere al Milan per tanti anni, che deve crescere sotto tanti punti di vista, è migliorato dall'anno scorso grazie all'esperienza".



Al derby mancherà Berlusconi, in Russia: "E' molto contento della vittoria di mercoledì e lo vedremo al più presto, ma è sempre molto vicino alla squadra ed è contento di quello che stanno facendo i ragazzi". Poi un messaggio ai tifosi: "Sono stati eccezionali fino ad ora, nelle partite che abbiamo perso in casa hanno incitato la squadra fino alla fine. Ci sono stati molto vicini e sono convinto che domani sera non faranno mancare il loro apporto".



Finale su Cassano, che ha detto che al Milan giocava grazie a Ibra: "Rispondo a Cassano? Sai quante cose dovrei dire io, ma non c'è tempo... Cassano al Milan è stato determinante per lo scudetto. Nel secondo anno ha avuto il problema al cuore e questo non potevo saperlo. Poi se è rientrato ed è andato agli Europei lo deve molto non a me ma al Milan. E' stato un giocatore importante per il Milan, così come per Cassano è stato importante il Milan nella sua vita personale".