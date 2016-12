Tutte le news di avvicinamento al derby

Milan (4-2-3-1):

Inter (3-4-1-2):

Abbiati; Bonera, Yepes, Mexes, De Sciglio; De Jong, Montolivo; Emanuelson, Boateng, El Sharaawy; Bojan. A disposizione: Amelia, Zapata, Abate, Acerbi, Antonini, Constant, Ambrosini, Flamini, Nocerino, Robinho, Pazzini, Niang. All.: Allegri.Handanovic; Ranocchia, Samuel, Juan Jesus; Zanetti, Gargano, Cambiasso, Nagatomo; Coutinho; Milito, Cassano. A disposizione: Castellazzi, Belec, Jonathan, Silvestre, Pereira, Obi, Mudingayi, Bianchetti, Duncan, Guarin, Livaja, Palacio. All.: Stramaccioni.Derby speciale per Antonio Cassano. Fantantonio riceverà un'accoglienza rovente da parte dei suoi ex tifosi del Milan dopo l'addio alla squadra rossonera e le parole al veleno nei confronti dell'ambiente. Secondo indiscrezioni sarebbero pronti striscioni per il barese sia della Curva Sud che dei 'suoi' sostenitori in Curva Nord.

ZANETTI SUPERA BERGOMI: 45-44

Javier Zanetti giocherà questa sera il 45° derby della sua carriera. Per l'argentino, capitano dell'Inter, vuol dire sorpasso nei confronti di un'altra storica bandiera nerazzurra, ossia Beppe Bergomi (fermo a 44). Le stracittadine di Zanetti sono così distribuite: 34 in campionato, 4 in Coppa Italia e 7 in altre competizione. Il re delle sfide fra Milan e Inter resta comunque Paolo Maldini, a quota 54.

EVANI: "EL SHAARAWY BRAVO E INTELLIGENTE"

Chicco Evani, storica ala del Milan degli Invincibili, parla del fenomeno-El Shaarawy dalle pagine di 'Tuttosport': "L'ho avuto in Under-19 due anni fa: aveva qualità tecniche fuori dalla media, ma non giocava sempre per la squadra. Ora invece lo vedo sacrificarsi molto e sa sfruttare il lavoro dei compagni. Stephan è intelligente, ha qualità indiscutibili ma deve sapere che si può sempre migliorare. Nel derby potrebbe essere ancora lui il protagonista, magari trovando una giocata come quella di San Pietroburgo...".

BERGOMI: "INTER FAVORITA PER LO SCUDETTO"

Beppe Bergomi lancia l'Inter per la corsa scudetto: "Ha il miglior attacco d'Italia, persino meglio della Juve - ha detto a 'Tuttosport' l'ex capitano nerazzurro -. La bravura di Stramaccioni è stata quella di saper sfruttare le potenzialità di Cassano, Milito e Palacio, dando equilibrio alla squadra. Ritengo che l'Inter sia già pronta per vincere. Nel derby ma anche lo scudetto, dove è favorita assieme a Napoli e Juventus".