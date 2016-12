Conte, sconto di 6 mesi sulla squalifica

foto SportMediaset Correlati Scommesse, Conte non concilia al Tnas

Calciocommesse, Conte verso lo sconto 08:39 - La squalifica di Antonio Conte per l'omessa denuncia in Albinoleffe-Siena del maggio 2011 è stata ridotta a quattro mesi (anziché dieci) e, dunque, scadrà il prossimo 8 dicembre. E' questa la decisione del Tribunale nazionale di arbitrato dello sport. L'allenatore della Juventus tornerà in panchina il 9 dicembre, al Barbera, per il match di campionato contro il Palermo (sedicesima giornata). - La squalifica diper l'omessa denuncia indel maggio 2011 è stata ridotta a quattro mesi (anziché dieci) e, dunque, scadrà il prossimo. E' questa la decisione del Tribunale nazionale di arbitrato dello sport. L'allenatore dellatornerà in panchina il 9 dicembre, al, per il match di campionato contro il(sedicesima giornata).

Questo il comunicato della sentenza: "Il Collegio arbitrale (Prof. Avv. Massimo Zaccheo Presidente, Prof. Guido Calvi e Avv. Enrico De Giovanni), definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Respinge la domanda principale formulata con istanza di arbitrato prot. n. 2165 del 29 agosto 2012 dal Sig. Antonio Conte.

2. In parziale accoglimento della domanda subordinata formulata con istanza di arbitrato prot. n. 2165 del 29 agosto 2012 dal Sig. Antonio Conte infligge al medesimo la sanzione della squalifica sino all'8 dicembre 2012.

3. Dichiara assorbita ogni altra domanda, anche di carattere istruttorio.

4. Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.

5. Pone a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50% gli onorari del Collegio arbitrale, liquidati come in parte motiva, con il vincolo di solidarietà.

6. Pone a carico delle parti nella misura del 50%, il pagamento dei diritti amministrativi.

7. Dichiara incassati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti".

GLI AVVOCATI: "DIFESO UN UOMO INNOCENTE" "Sappiamo di aver difeso un uomo innocente e di non essere riusciti a far proclamare la sua estraneità ai fatti contestati: non c'è quindi in noi alcuna soddisfazione". Questo il commento, in una nota, del collegio difensivo di Antonio Conte, che si è visto ridurre dal Tnas da 10 a 4 mesi la squalifica per l'omessa denuncia in relazione ad Albinoleffe-Siena. Il tecnico bianconero è stato difeso dagli avvocati Giulia Bongiorno, Antonio De Rensis e Luigi Chiappero.

FIGC: RIBADITA LA RESPONSABILITA' DI CONTE La Figc, per bocca del legale Luigi Medugno, ha ribadito la sua posizione in merito alla posizione di Conte. "Essendo noto solo il dispositivo, non posso fare commenti sull'entità della riduzione, attendiamo il testo integrale per capire quale ragionamento ha fatto il collegio giudicante - le parole di Medugno - . La determinazione della sanzione dipende dalla sensibilità di chi giudica e una diversità di valutazione e' fisiologica, lo si era visto anche tra Commissione disciplinare e Corte di giustizia federale", aggiunge riferendosi alla sentenza di secondo grado che aveva confermato i 10 mesi seppur archiviando l'omessa denuncia per Novara-Siena. "La Federazione è comunque soddisfatta del fatto che sia stata ribadita l'affermazione di responsabilità, era questo il nostro obiettivo anche per superare certe polemiche che si erano sviluppate in estate", conclude il legale della Federcalci, che ipotizza come il Tnas abbia probabilmente valutato a favore della difesa il caso Mastronunzio, optando per uno sconto della pena.