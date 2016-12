"Un giorno mi piacerebbe tornare al Milan"

dallancia un messaggio al: "Tornare? Certo che mi piacerebbe, perché no? Il rapporto con la società è rimasto ottimo. Mi è dispiaciuto non salutare i tifosi, ma il non congedo è ancora più significativo perché vuol dire che nulla è finito". Poi un conisiglio ai suoi ex compagni: "Nei momenti complicati i giocatori devono prendersi le responsabilità: ci vuole spirito di gruppo". Sulla: "Per 5 anni sarà la squadra da battere".

Il Professore Clarence, in un'intervista al Corriere della Sera, vede così la crisi della sua ex squadra: "Il Milan ha intrapreso una politica che porterà avanti nel tempo. Non bisogna guardare ai risultati attuali ma al lungo periodo". Tanti gli addii nell'ultima estate: "Diciamo che erano consapevoli del buco che lasciavano. Negli anni passati hanno dato l'addio grandissimi come Maldini, Costacurta e Cafù ma in ogni occasione c'erano giocatori pronti a sostituirli. Ora questo ricambio non c'è stato. Ecco perché l'impatto è diverso. Ma non spetta a me dire se è sbagliato: è stata una scelta. Di certo ora la società dovrebbe prendere in mano la situazione per indicare la strada con chiarezza".

Poi un consiglio anche ad Allegri: "Un allenatore ha il compito di trasmettere certezze e tranquillità alla squadra. Con un buon lavoro tecnico-tattico adeguato alle caratteristiche della squadra si può invertire il trend: effettuare meno possesso pallaa e più ripartenze non è una vergogna. Ma sono certo che il Milan verrà fuori visto che ha più qualità della media".