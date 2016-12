Prandelli, tentazione El Shaarawy

foto SportMediaset 22:29 - Cinque reti in dieci giorni non si fanno per caso. La cresta di El Shaarawy si è rizzata di colpo caricando di sé il peso di un Milan non eccezionale e attirando l'attenzione mediatica in tutta Europa. Anche il ct della Nazionale, Cesare Prandelli, non ha potuto chiudere gli occhi e si sta facendo ingolosire dalla continuità mostrata dal rossonero. Il Faraone potrebbe essere chiamato per le sfide ravvicinate contro Armenia e Danimarca. - Cinque reti in dieci giorni non si fanno per caso. La cresta disi è rizzata di colpo caricando di sé il peso di unnon eccezionale e attirando l'attenzione mediatica in tutta Europa. Anche il ct della Nazionale,, non ha potuto chiudere gli occhi e si sta facendo ingolosire dalla continuità mostrata dal rossonero. Il Faraone potrebbe essere chiamato per le sfide ravvicinate contro

Le caratteristiche ricercate da Prandelli nei giovani ci sono tutte: personalità internazionale, continuità sul campo e realizzativa e disponibilità al sacrificio. Tutte doti che El Shaarawy nella settimana migliore della sua vita calcistica ha messo in mostra senza problemi, trascinando il Milan fuori dalle sabbie mobili con cinque gol (di cui uno inutile a Udine) in dieci giorni. Non solo. Il Faraone contro lo Zenit si è trovato spesso a fare il terzino sinistro, mostrando quella voglia di sacrificio che per Prandelli è fondamentale nei giovani. Ecco perché il ct sta pensando seriamente al numero 92 rossonero per le prossime sfide di qualificazione a Brasile 2014. Gli altri attaccanti azzurri stanno annaspando. Destro e Osvaldo non stanno andando bene, Matri e Giovinco non giocano con continuità così come Balotelli. Il dubbio riguarda l'Under 21 e l'importanza della sfida playoff contro la Svezia. Ma se il Faraone continuasse così, Mangia dovrà ben presto trovare una sicura alternativa per l'attacco.